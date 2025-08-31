Транспортная полиция Шымкента активизировала работу по обеспечению правопорядка в рамках ОПМ «Правопорядок»

С 26 по 28 августа на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте, включающем город Шымкент, прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

В ходе трехдневных рейдов транспортные полицейские, работающие в Шымкенте и других городах, проявили высокую эффективность в обеспечении безопасности и общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры.

В период проведения ОПМ «Правопорядок» сотрудниками полиции на транспорте было привлечено к ответственности свыше 1400 граждан, в том числе более 1400 человек, находившихся на объектах транспорта в городе Шымкент и других регионах страны.

В ходе рейдов зарегистрировано 16 преступлений и уголовных проступков, все они были раскрыты по горячим следам благодаря оперативной работе сотрудников полиции в Шымкенте и других местах.

Кроме того, раскрыто семь ранее совершенных преступлений, а также задержано 14 лиц, находившихся в розыске.

Особое внимание в ходе мероприятия уделялось выявлению нарушений миграционного законодательства.

Так, в городе Шымкенте и на территории других обслуживаемых участков задержано и оштрафовано 92 иностранных гражданина за нарушение правил пребывания в Казахстане.

Полиция также выявила 82 несовершеннолетних, находившихся без сопровождения взрослых на объектах транспорта, в том числе 14 детей были помещены в центр временного содержания несовершеннолетних (ЦАН).

Кроме того, в приемники-распределители были доставлены 17 лиц без определенного места жительства и документов, что также имеет особое значение для поддержания порядка в городе Шымкенте.

В рамках ОПМ «Правопорядок» сотрудники полиции Шымкента дактилоскопировали и поставили на учет 114 человек, что позволяет повысить эффективность профилактической работы и контроля за потенциально опасными лицами. Для обеспечения безопасности и правопорядка были привлечены специалисты центра кинологической службы с служебно-розыскными собаками, которые помогли при проверках и задержаниях.

Отработаны все объекты авиационного и железнодорожного транспорта на территории Казахстана, включая пассажирские поезда в момент их прибытия, отправления и следования.

В частности, в городе Шымкенте сотрудниками транспортной полиции проведена тщательная проверка транспортных узлов и станций, что способствовало предотвращению правонарушений и обеспечению комфортного передвижения граждан.

Основная цель ОПМ «Правопорядок» — поддержание общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на объектах транспорта, а также создание безопасной и спокойной среды для пассажиров и персонала.

Город Шымкент стал одним из ключевых пунктов в реализации данного мероприятия, что свидетельствует о важности комплексного подхода к обеспечению безопасности на транспортной инфраструктуре Казахстана.

Таким образом, благодаря слаженной работе транспортных полицейских и активному применению современных методов контроля, включая работу кинологов, республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» показало высокую результативность, особенно на территории города Шымкента.

Правоохранительные органы продолжают работу по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на транспорте в интересах общества и государства.