В Туркестанской области подвели итоги ОПМ “Правопорядок”.

Оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок” проходило с 22 по 24 декабря.

В нем были задействованы свыше 700 сотрудников местной полицейской службы, криминальной и административной полиции, миграционных и иных подразделений, которые несли службу в усиленном режиме.

По итогам ОПМ “Правопорядок” за три дня полицейские раскрыли 55 преступлений, в том числе девять из ранее совершенных преступлений. К примеру, 23 декабря в дежурную часть Отырарского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что две недели назад у него похитили двух коров с пастбища. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ “Правопорядок” полицейские задержали подозреваемого в скотокрадстве. На сегодня следствием установлена причастность задержанного к четырем фактам скотокрадства. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около двух миллионов тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

Также оперативниками криминальной полиции задержаны двое разыскиваемых преступников и двое подозреваемых в хранении оружия и наркотиков. Стражами порядка проверено 2769 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете, из них 936 состоят на учете службы пробации.

Полицейскими выявлено 2601 административное правонарушение. К административной ответственности привлекли 324 граждан за мелкое хулиганство, 30 за нарушение тишины, 158 за распитие алкоголя в общественных местах. В отношении родителей 123 несовершеннолетних, находившихся вне дома в ночное время без сопровождения взрослых, составлены административные протоколы.

Также по линии миграции сотрудниками полиции выявлен 361 факт проживания без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность. В рамках ОПМ “Правопорядок” стражами порядка зарегистрированы 618 фактов управления автотранспортом без пристегнутого ремня безопасности, 14 случаев выезда на полосу встречного движения, 73 факта не предоставления преимущества в движении пешеходам.

За нарушение ПДД и пересечения проезжей части в неустановленных местах оштрафованы 755 человек.