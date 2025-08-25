В Шымкенте похитили миллионы, предназначенные для студентов-медиков

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Шымкент выявил факт присвоения 204 миллионов тенге, выделенных из бюджета студентам Южно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. Эти средства предназначались на питание студентов и закуп учебной литературы.

По данным аудиторов, вернули всего 3 миллиона.

«В ходе проверки установлено, что в 2021–2025 годах в колледже с нарушением требований законодательства незаконно присваивались бюджетные средства, выделенные на частичную компенсацию расходов студентов на питание, проживание и приобретение учебной литературы. Общая сумма незаконного присвоения составила 203,1 миллиона тенге», — рассказали в департаменте внутреннего государственного аудита по г. Шымкенту.

В 2021 году были выделены средства на 71 студента, в 2022 — для 160, в 2023 — для 235, а в 2024 году — для 210 студентов. Однако средства до учащихся так и не дошли. В первой половине этого года были похищены также средства, предназначенные для 206 студентов.

— Выявлены факты переплаты государственных стипендий в шести случаях на общую сумму 310,2 тысячи тенге, а также в двух случаях избыточные перечисления по государственному образовательному заказу на сумму 712 тысяч тенге.

Департамент внутреннего госаудита выдал предписание об устранении выявленных нарушений, а должностных лиц которые это допустили Южно-Казахстанский высший медицинский колледж подтвердил информацию аудиторов. По информации учебного заведения, присвоенные средства возвратят до 2 сентября. Сотрудники колледжа от дальнейших комментариев отказались.