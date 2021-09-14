Из охваченных государственным аудитом 1 трлн. 429 млрд. тенге бюджетных средств установлены финансовые нарушения на 146 млрд. тенге.

«За 8 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено свыше 634 тыс. процедур государственных закупок на сумму порядка 5,3 трлн. тенге. По итогам проверок установлены нарушения по 30 тыс. процедурам», — сказал сегодня на заседании Правительства РК Министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его данным, объектами государственного аудита исполнено около 29 тыс. уведомлений об устранении нарушений, проведено 2 198 аудиторских мероприятий.

Всего аудитом было охвачено 1 трлн. 429 млрд. тенге бюджетных средств, финансовые нарушения установлены на сумму 146 млрд. тенге.

Вместе с тем, уже устранены нарушения на 94 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

В целом, для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны порядка 2 тысяч рекомендаций.