Депутаты намерены провести аудит эффективности программ обучения госязыку

В Казахстане предложили провести аудит эффективности программ обучения госязыку.

Непростая геополитическая ситуация требует пересмотра многих аспектов внутренней политики, заявили в Мажилисе.

«Одним из таких глубоких вопросов является языковая политика, в том числе проблематика изучения государственного языка. Очень важно, чтобы наш родной язык стал символом единства, сплоченности общества. Здесь крайне важно проводить аудит с точки зрения эффективности программ обучения государственному языку, способности оказать реальную помощь изучающим его«, — говорит Ерлан Саиров, депутат мажилиса РК.

Мажилисмен Ерлан Саиров задаётся вопросом, куда и как расходуются средства. По его словам, необходимо провести анализ эффективности программ — сколько казахстанцев обучились, перешли на первую и вторую ступень.

«Насколько эффективно государственные органы используют программы добровольцев, способных методически помочь тем, кто изучает казахский язык? По этим вопросам просим компетентные органы правительства отчитаться перед обществом«, — рассказал Ерлан Саиров, депутат мажилиса РК.

По словам депутата, для того, чтобы государство было крепким, казахский язык должен стать ядром сплочённости.

Мажилисмен Амерхан Рахимжанов поднял проблему нехватки поливной воды в регионах на востоке страны.

«В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской области я получил обращение жителей Урджарского района, в котором они просят помочь в решении наболевшего вопроса – нехватке поливной воды, такая же проблема и в Аягозском районе. И это при том, что в Восточно-Казахстанской области сосредоточено более 40 процентов всех водных запасов страны«, — рассказал депутат.

Летом сельчане испытывают острую нехватку воды, ее подают на поля в порядке очереди. Продуктивно используется лишь 5 процентов орошаемых земель, остальные – пустуют.

«Решить проблему может возобновление строительства плотины на реке Караколь. История этого долгостроя берет начало в 80-х годах, на него потрачено огромное количество бюджетных средств, но по сей день результата нет», — рассказал депутат.

Водохранилище, по его словам, имеет стратегическое значение, оно может обеспечить сёла не только поливной водой, но и электроэнергией.

Депутаты мажилиса парламента также одобрили строительство на территории нашей страны Тюркской академии. В ней, кроме граждан Казахстана, будут работать представители Кыргызстана, Турции и Азербайджана.

«Штаб-квартира академии расположена в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в академии работают 17 человек, в том числе два иностранных сотрудника. После вступления в силу соглашения местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в министерстве иностранных дел«, — рассказал Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки РК.

Главной задачей академии станут исследования в области тюркологии, на сохранение тюркских языков, литературы и культуры.

Говорили в Мажилисе и о таможенной службе. Депутат от фракции «Народной партии Казахстана» заявил, что она превратилась в налоговую.

«Ликвидация таможенных органов с подчинением их некоторых структурных подразделений Комитету госдоходов с утратой правоохранительной функции, привело к частичному оставления таможенной границы без контроля со стороны государства. При этом многие подразделения правоохранительного органа прекратили своё существование«, — рассказал Жамбыл Ахметбеков, депутат мажилиса РК.

Проблемы таможенных постов, откладываются на второй план из-за незнания первых руководителей департаментов — таможенного законодательства и нежелания вникать в суть вопроса.