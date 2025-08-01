В Шымкенте закрыли ресторан за нарушение строительных норм

Управление контроля и качества городской среды города Шымкент выявило нарушение законодательства в районе Туран.

В результате проверки объекта, расположенного по адресу: ул. Байтурсынова, 79/1, было установлено, что помещение площадью 154,9 кв. м незаконно реконструировано и использовалось в качестве лаундж-бара «CARAMEL LOUNGE BAR».

Первоначально здание функционировало как торговый объект. Однако в обход требований архитектурного и строительного законодательства Республики Казахстан помещение было переоборудовано без получения соответствующих разрешений, без проектной документации, заключения государственной экспертизы, а также без проведения технического и авторского надзора.

По итогам проверки в отношении предпринимателя применены меры административного воздействия. Ему назначен штраф в размере 1 700 000 тенге. Кроме того, выдано официальное предписание о приостановлении деятельности объекта.

В городском управлении подчёркивают: любые строительные или реконструкционные работы должны проводиться строго в соответствии с действующим законодательством. Несоблюдение установленных норм влечёт за собой не только административную ответственность, но и потенциальную угрозу для безопасности граждан.