Качество строительства. Кто в ответе?

Качество строительства жилья – этот вопрос актуален во все времена. И все же особенное внимание к нему в Шымкенте – сейсмоопасном регионе. Ведь в нашем городе теперь в год строят более миллиона квадратных метров жилья. РАБАТ обратился с рядом вопросов о качестве строительства к руководителю управления контроля и качества городской среды г. Шымкента Малику Абдинурову.

– В последние годы Шымкент стал лидером среди городов республики по объему возводимого жилья. Это, безусловно, радует. Но в то же время жаль, что качество строительства жилых домов крайне низкое. Если у человека появляется возможность купить квартиру, то он старается приобретать ее не в новостройках, а на вторичном рынке жилья. Потому что знает или слышал о бедах новоселов, к примеру, из микрорайонов «Туран» и «Шымкент сити»: о протекающих крышах, подтопленных подвалах, перебоях с водоснабжением и проблемами с канализацией. Неужели нельзя отслеживать качество строительства на стадии его проведения? Это же крупные объекты…

– Сейчас в Казахстане разрабатывается Строительный кодекс, в котором будут предусмотрены поправки, позволяющие усилить камеральный контроль и ответственность органов ГАСК.

В целях усиления контроля в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ведения бизнеса» предусмотрены также поправки по внедрению нового механизма контроля – «мера оперативного реагирования».

Новая форма контроля позволит (на основе информационных систем, сообщений в СМИ, проводимого мониторинга и т.д.) своевременно проводить инспектирование качества строительства и пресекать нарушения, в том числе с приостановлением строительно-монтажных работ.

Технический надзор на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также задокументированных результатов входного контроля, своевременно выявляет дефекты и нарушения, информирует о них заказчика и подрядчика. Технический надзор ежемесячно сдает отчет о ходе строительства того или иного объекта.

– Малик Куттымбетович, недавно сообщалось о том, что сотрудники отдела архитектурно-строительной инспекции Шымкента при проведении проверок выявили нарушения. В прошлом году на 600 проверяемых объектах их было 160. Какие это были нарушения? Они типичные, общие для Шымкента?

– В основном нарушения касались неисполнения основных требований к процессу строительства. То есть строительство объекта началось без архитектурно-планировочного задания, проектно-сметной документации и комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства, а также без уведомления городских властей о начале строительно-монтажных работ.

– Вопрос дилетанта: Шымкент хоть и большой город, но все же заметно, где начинается строительство. Видно же, что на определенном участке городской земли ограждают территорию, появляется строительная техника, роют котлован… На этой стадии можно начать контроль? Можно проверить наличие у застройщика всей необходимой документации: госакта на землю, разрешительной документации и АПЗ?

– Да, конечно. Внесены изменения в правила определения порядка ведения мониторинга строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов. Это позволяет контролирующим органам проводить мониторинг, то есть выезжать на место и визуально осматривать объект.

– Где в таких случаях авторский и технический надзор?

– Авторский и технический надзор в ходе строительства объектов осуществляют на основании договора с заказчиком. Заказчик строительства обязан обеспечить объект всеми необходимыми разрешительными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и обеспечить строительство объекта техническим и авторским надзором.

– А кто они, эти специалисты технического и авторского надзора?

– Технический надзор осуществляют частные фирмы, которые в штате имеют аттестованных экспертов и аккредитацию. Авторский надзор делают тоже частные компании, которые контролируют работы по проекту. Их деятельность лицензируется.

Если выявляются грубые нарушения, то о них заказчик должен сообщить в инспекцию. Заказчик с подрядной организацией заключает дополнительный договор о гарантиях. Подрядчик берет на себя обязательства, если при эксплуатации объектов в течение пяти лет выявляются нарушения или недочеты, то он за свой счет устраняет их.

Если есть жалобы, то заказчик должен написать письмо о выявленных нарушениях в управление контроля качества городской среды.

– Сколько в городе контор, осуществляющих технический и авторский надзор строительства?

– В Шымкенте на 600 объектах авторский надзор осуществляют около 300 компаний и около 200 проводят технический надзор за процессом строительства.

– Допустим, выявлены нарушения. Какая ответственность предусмотрена казахстанским законодательством за это? Каковы административные меры воздействия? Что застройщик должен предпринять для устранения этих нарушений?

– Ответственность субъектов за нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом «Об административных правонарушениях».

Кроме того, при выявлении допущенных нарушений государственных нормативов и (или) отклонений от утвержденных проектов (проектных решений) органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора выдают предписания об устранении заказчиком (застройщиком) и (или) подрядной строительно-монтажной организацией (предприятием) допущенных нарушений в установленные сроки и о приостановлении строительно-монтажных работ.

Проще говоря, на период устранения нарушений в первую очередь приостанавливаются все монтажно-строительные работы.

Все, что строилось в период отсутствия надлежащих документов, проходит техническое обследование на устойчивость конструкций. А далее на основании технического заключения делают рабочий проект, который проходит экспертизу.

Административные меры воздействия зависят от степени нарушений. Ну, например, есть наказание за работу без рабочего проекта. В Административном кодексе есть другая статья и другое наказание за работу без сопровождения авторского и технического надзора.

Еще одна статья – за начало работ без уведомления. Но чаще, как говорят в инспекции, эти три статьи идут в совокупности. Поскольку, раз началось строительство без рабочего проекта, то не будет и авторского, и технического надзора, как и уведомления. Есть в Административном кодексе статьи, которые подразумевают наказание за нарушения, совершенные в первый раз или вторично. Так, если технадзор совершает нарушение в первый раз, то это наказывается штрафом в 180 МРП и приостановление аттестации на полгода. Если вторично в течение года, то наказывается штрафом в 200 МРП и лишается аттестации, а организация, осуществляющая надзор строительства, будет заменена.

– Какова роль заказчика? Не слишком ли они благодушны к выявленным нарушениям?

– Заказчик несет ответственность за допущенные нарушения государственных нормативов и отклонений от утвержденных проектов. Конечно же, они должны устранить допущенные нарушения в установленные сроки.

– Известно, что подрядчик берет на себя обязательства: если при эксплуатации объектов в течение пяти лет выявляются нарушения или недочеты, то подрядчик за свой счет устраняет их. Недавно аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков увеличил срок этой ответственности до семи лет. Вы согласны с этим?

– Да, согласен. Гарантийный срок эксплуатации объектов строительства устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан. Во всех иных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от нормативного срока эксплуатации построенного объекта (в соответствии с классом капитальности строения в целом или произведенных отдельных видов строительно-монтажных работ) при заключении договора между заказчиком и подрядчиком (генеральным подрядчиком) на строительство.

Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям и нарушениям возлагается на подрядчика (генерального подрядчика) с обязательствами по их устранению.

– Куда обращаться жителям многоэтажек со своими жалобами по поводу выявленного брака в строительстве? Каков порядок таких обращений?

– Для устранения недоделок жителям необходимо написать застройщику письмо с просьбой решить проблему согласно действующей гарантии.

Если подрядчик не устранит нарушения, то заказчик имеет право подавать в суд. А также жители могут обращаться с письмами в управление контроля качества городской среды.

– Я слышала о намерении создать электронную базу всего документооборота строительства. Как скоро она будет создана? И что в ней будет храниться, какая информация?

– Единая информационная система eQurylys, позволяющая автоматизировать ежедневную работу субъектов строительства (заказчик, подрядчик, авторский, технический надзор и др.) позволит своевременно сигнализировать контролирующим органам о возможных нарушениях. Она уже создана, в ней будут находиться вся исполнительная и техническая документация, предусмотренная нормативными документами при производстве строительно-монтажных работ, изготовлении стройматериалов, изделий и конструкций.

– Благодарю за разъяснения. Разговор на эту тему, надеюсь, мы еще продолжим.

Фарида Шарафутдинова