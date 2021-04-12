В городе Шымкент управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений ведется мониторинг по возведению незаконных и с нарушениями требований закона строений.

По словам временно исполняющего обязанности руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент Н.Архабаева, в январе-марте 2021 года мониторинг объектов строительства проводился по Тамерлановскому шоссе, улице Желтоксан, проспектам Кунаева, Байдибек би, улице Аргынбекова.

В управление контроля и качества городской среды города Шымкент для проведения соответствующих проверок объектов, построенных (строящихся) самостоятельно, с нарушением требований закона, без соблюдения строительных норм и требований закона, с длительными сроками простоя, без проведения экспертизы в установленном порядке направлено 32 объекта.

Кроме того в городе совместно с районными акиматами проведены рейдовые мероприятия по незаконно размещенной наружной рекламе объектам на улицах и проспектах города. Во II квартале начата работа по легализации объектов наружной рекламы, размещенных незаконно, в Енбекшинском и Каратауском районах.