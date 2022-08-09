В Шымкенте продолжают развивать дорожную инфраструктуру

Обновляются не только большие дороги, но и внутриквартальные.

Жители тупика улицы Иляева и Желтоксан просят местные власти обратить внимание на то, как подрядчики выполняют свои обязательства.

Второй день работники коммерческих объектов, расположенных на улице Желтоксан и Иляева испытывают неудобство из-за начатых строительных работ. Они сетуют — на дороге пыль столбом. Хотя на объекте работает всего лишь одна техника. Везде разбросана брусчатка.

Назипа Байбосынова: «Пыль такая, что нам приходится с утра до вечера вытирать пыль и протирать полы. Из-за стройки у нас работы прибавилось. Я работаю техничкой в игротеке. Мы понимаем, что у них тоже работа. Но ведь можно брызгать водой, чтобы пыль не поднималась. И нельзя ли убрать в одну кучу брусчатки?».

По строительным нормам, подрядчик для обеспечения правил безопасности при проведении земляных работ обязан установить все предупреждающие знаки, а чтобы пыль не поднималась, держать на объекте машину, которая разбрызгивает воду. Чтобы никто не получил травму — все строительные материалы держать в безопасном месте.

Даурен Азаматов, заместитель директора ТОО «Достык Спецтранс»:

«В обязательном порядке организуем полив водой, чтобы пыли не было. Также всю брусчатку соберем вдоль дороги. Мы приносим свои извинения за временные неудобства работникам коммерческих структур и жителям».

Как пояснил представитель подрядной организации, в проектно-сметную документацию были внесены корректировки. Ширина дороги на тупиковой улице Иляева и Желтоксан будет расширена до 6 метров. И поэтому в спешном порядке были произведены работы без соблюдения строительных норм. Учитывая все пожелания и замечания подрядчик пообещал завершить объект за две недели.