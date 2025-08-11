В Шымкенте запущено мобильное приложение для контроля показаний газовых счетчиков

Сообщается о запуске мобильного приложения «QAZAQGAZ AIMAQ», позволяющего передавать и контролировать показания газового счётчика дистанционно, что существенно экономит время и упрощает получение услуг.
Инструкция по установке и регистрации в приложении:
1. Открыть приложение и нажать кнопку «Регистрация».
2. Ввести личные данные и доступный номер телефона.
3. Получить SMS-код и ввести его.
4. Придумать и ввести PIN-код.
5. Нажать «Привязать лицевой счёт».
6. Ввести номер лицевого счёта.
7. Проверить корректность адресных данных.
Передача показаний осуществляется следующим образом:
1. Нажать кнопку «Передать показания».
2. Сделать фотографию счётчика.
3. Ввести показания вручную.
4. Разрешить доступ к геолокации.
После отправки показаний история автоматически откроется, а также будет доступна для просмотра в любое удобное время.
Рекомендуется скачать приложение и пользоваться новым сервисом для комфортного и быстрого обслуживания.