В селе Ошакты Келесского района ведется демонтаж газопроводов

АО «QazaqGaz Aimaq» информирует, что в данный момент работниками Абайского газового хозяйства Туркестанского производственного филиала компании ведутся работы по демонтажу изношенных стальных труб, взамен которых уже проложили современный полиэтиленовый трубопровод диаметром 180 мм и протяжённостью 5 140 метров.

17 января 2025 года новый трубопровод был введён в эксплуатацию и подключён к системе газоснабжения. В настоящее время он обеспечивает надёжную подачу природного газа в дома местных жителей.

Старые изношенные трубы были сняты только на необходимых участках и временно размещены вблизи газораспределительного пункта для дальнейшего использования при проведении плановых ремонтных работ. Фактов противоправной реализации труб нет.

АО «QazaqGaz Aimaq» подчёркивает, что ведет бизнес честно и прозрачно, соблюдая антикоррупционные законы в каждом регионе, где ведёт свою деятельность.