Пятилетняя инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» продолжается. За эти годы в Шымкенте и Туркестанской области удалось обновить значительную часть изношенных газовых сетей. Это позволило повысить надёжность и качество газоснабжения для десятков тысяч жителей региона.

В Сарыагаше обновляют изношенные газовые сети. До конца года планируют заменить свыше 6700 метров труб. Так, в селе Дербисек прокладывают современные полиэтиленовые подземные трубы. По словам специалистов, новая технология позволит бесперебойно и качественно обеспечить жителей «голубым топливом».

«Стальные газовые трубы заменяются на полиэтиленовые, с применением новой технологии. В отличие от металлических труб, срок их службы дольше – до 50 лет, тогда как у стальных он составляет около 30 лет. Кроме того, это позволит снизить эксплуатационные расходы, так как полиэтиленовым трубам не требуется специальная электрозащита. Кроме того, полиэтиленовые трубы отличаются высокой прочностью», — рассказывает директор Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Ермек Калдыгулов.

Общая протяжённость газовых сетей Сарыагашского района превышает 1370 километров. Значительная их часть уже выработала свой срок службы. Поэтому их обновляют, чтобы обеспечить жителей стабильным и качественным газоснабжением.

Акылбек Абилдиев, директор Туркестанского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ»: «В населённом пункте Дербисек ремонтные работы позволят четырём сёлам благополучно войти в отопительный сезон и без проблем пользоваться теплом зимой. Газ подведён к 3000 абонентам».

На реконструкцию газовых сетей в Сарыагашском районе выделят больше 126 миллионов тенге. Финансирование производится в рамках инвестиционных проектов компании «QAZAQGAZ AIMAQ».

Кенжеболат Кошекбаев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту: «Инвестиционная программа проходит согласование в двух государственных органах. Вопросами газоснабжения занимается министерство энергетики, которое отвечает за техническую часть. За исполнением финансовой части следят местные департаменты комитета по регулированию естественных монополий. Такой подход позволяет обеспечить комплексный контроль и прозрачность реализации проекта».

Инвестиционная программа Шымкентского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» стартовала в 2021 году. На замену устаревших газовых сетей в Шымкенте и Туркестанской области предусмотрено 4 миллиарда тенге. Работы выполняются поэтапно.