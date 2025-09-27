Дорога к переменам: в Шымкенте преображаются окраины

Комплексная программа обновления транспортной инфраструктуры стартовала в мегаполисе в 2024 году, и по сей день активно ведутся работы. Захватила модернизация и окраины города.

В микрорайоне Забадам на два дня перекрыта улица Бекзата Саттарханова, но взамен на неудобства и временные пробки в этом районе местных жителей и автомобилистов ждет новая дорога. Работы идут в усиленном режиме, чтобы поскорее по свежему асфальту пустить автопоток.

«Дорогу перекрыли на два дня, но надеемся уже в воскресенье после обеда вновь открыть проезд. В данное время кладем уже второе полотно. На участке работает 12 рабочих», — говорит Самат Тулендиев, начальник участка по улице Б. Саттарханова.

Кладут асфальт и в окрестностях мкр Жанаталап. Местные жители делятся — не могут нарадоваться! В этот район Багира Салыкпаева переехала год назад, но успела ощутить все неудобства отсутствия хорошей дороги. Теперь дети с удовольствием катаются на велосипедах, на участках где работы уже завершены, не стоит переживать шымкентцам и за то как проедет по грязи скорая помощь.

«Живу в Жанаталап и даже не верится, что совсем скоро весь микрорайон будет заасфальтирован. Мы живем довольно далеко от города, но и у нас есть хорошая дорога, по которой наши дети будут ходить в школы, не боясь, что обувь увязнет в грязи. И медики будут добираться быстрее. Ведь дорога ровная без ям и ухабов», — говорит жительница улицы Айбар Багира Салыкпаева.

В текущем году запланировано проведение асфальтирования 954-х километров дорог, из которых на сегодняшний день уже завершено 590 километров. Большой упор сделали и на окраины города. К 2026 году планируется заасфальтировать 850 улиц общей протяжённостью более 1000 км.

«Мы сейчас положили асфальт и дальше есть маленькие остатки улицы, их тоже до конца сезона, до конца месяца доделаем», — поделился начальник участка по улице Айбар Еркебулан Усербаев.

Строительство и ремонт дорог используют и в учебных целях. О сложностях строительной профессии и о всех стандартах рассказывают студентам дорожно-транспортного колледжа.

«Сегодня мы сюда привезли 6 студентов, сейчас они ознакамливаются с процессом строительства автомобильных дорог. К сожалению, у нас поступила одна группа, все хотят на IT специальности», — говорит преподаватель дорожно-транспортного колледжа Улжан Бекмуратова.

Кстати, помимо строительства дорог и развязок, программа модернизации включает в список и остановки, системы безопасности и освещения