В Туркестанской области проверяют асфальтобетонные заводы перед дорожным сезоном

В Казахстане стартовала ежегодная аттестация асфальтобетонных заводов перед дорожным сезоном. Проверки проводит Национальный центр качества дорожных активов для обеспечения качества материалов и долговечности дорог.

Уже обследованы 52 из 440 предприятий, в том числе 2 завода в Туркестанской области.

Специалисты оценивают оборудование, лаборатории и соблюдение технологических требований на всех этапах производства.

Результаты вносятся в единую систему мониторинга, что позволяет оперативно выявлять и устранять нарушения. Аттестация проводится ежегодно по поручению Минтранспорта.