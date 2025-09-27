Два района Шымкента подвели итоги полугодовой работы

В Аль-Фарабийском районе акцент сделан на подготовке к отопительному сезону и благоустройстве дворовых территорий, а в Енбекшинском – на модернизации инженерных сетей, газификации и развитии инфраструктуры. По словам акимов, все проекты направлены на повышение комфорта жителей и поэтапно реализуются в соответствии с утвержденными планами

Акимы двух районов отчитались о проделанной за полугодие работе.

По словам главы Аль-Фарабийского района, его участок полностью готов к отопительному сезону. В многоквартирных жилых домах проведена опрессовка систем, уровень готовности составляет 97%. Как отметил Маратбек Мыктыбеков, в рамках проекта «Бюджет народного участия» благоустроены 33 детские игровые и 2 спортивные площадки. В следующем году планируется привести в порядок еще 56 дворов.

Маратбек Мыктыбеков, аким Аль-Фарабийского района: «В рамках программы модернизации жилищного фонда в 20 многоквартирных домах проводятся ремонтные работы: на сегодняшний день работы завершены в 13 домах, еще 7 находятся на стадии модернизации. До 2029 года планируется снести 28 аварийных и ветхих многоквартирных домов и обеспечить новым жильем 235 собственников».

Активно реализуется программа модернизации городских рынков. Реконструкция Верхнего рынка завершена наполовину: проводится внутренняя отделка, устанавливается новая кровля, а на месте незаконных торговых точек возводятся современные павильоны.

А в Енбекшинском районе особое внимание уделяется проблемам перебоев с электроэнергией: здесь проводится масштабная замена изношенных электрических сетей. По словам акима района, теперь жители будут надежно обеспечены светом и не останутся без электричества даже при сильном ветре.

Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района: «В 2024 году ТОО «Ontustik Zharyk Transit» обновило больше 16 км линий электропередачи и заменило 9 трансформаторов. В 2025 году модернизировано еще больше 4 км и заменено 3 трансформатора. Кроме того, начаты строительно-монтажные работы по замене частных электросетей в массивах Исфиджаб и Достык».

Район активно газифицируют. С прошлого года ведутся работы по подключению к газу 3 739 абонентов в массивах Оңтүстік, Карабастау, Жулдыз, Жалын и Қаратөбе. Наряду с этим реализуются проекты по развитию канализационных и ирригационных систем. Сегодня уровень охвата ирригацией составляет 41 процент. Решают и вопросы канализации. Так, в микрорайоне Ұлағат строительство канализационной сети затянулось. Вопросом занимается т департамент экономических расследований.

Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района: «В районе насчитывается 215 улиц с тротуарами протяженностью 256 км. Из них 51 улица требует капитального ремонта, еще 57 км необходимо построить заново. Согласно плану на 2024–2028 годы, эти задачи будут постепенно решаться».

Сегодня в Енбекшинском районе проживает почти 230 тысяч человек. Здесь расположено 18 жилых массивов и 11 микрорайонов. На территории Аль-Фарабийского района — 17 микрорайонов и один жилой массив, где проживает свыше 266 тысяч жителей.