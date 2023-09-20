В растрате 700 млн бюджетных средств подозревается сотрудник районного акимата

В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, передает OTYRAR.

Госслужащий используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города, сообщили сотрудники департамента АФМ по городу Шымкент.

Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 млн тенге.

С санкции суда он взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.