Иностранец в Сарыагаше осуждён за попытку перевозки наркотиков

Иностранец, задержанный на пограничном пункте Жибек жолы в Сарыагаше, получил тюремный срок за попытку перевозки наркотиков. Запрещённые вещества нашли служебные собаки — и в его сумке, и в автомобиле.

Гашиш и марихуану обнаружили пограничники в автомобиле иностранца на посту Жибек жолы в Сарыагаше. Как установил суд, он пытался провезти через границу более 56 граммов мефедрона, около 3,5 граммов гашиша и почти 2 грамма марихуаны. Все наркотики были тщательно спрятаны, рассказали в пресс-службе Туркестанского суда.

Обвиняемый настаивал, что наркотики он якобы нашёл, и просил о снисхождении. Суд учёл его раскаяние и наличие малолетних детей, но признал виновным по трём статьям УК и назначил 13 лет лишения свободы.

«Автомобиль подсудимого признан вещественным доказательством. Машина марки Chevrolet Cobalt конфискована в пользу государства», — сообщила пресс-служба Туркестанского суда.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в апелляционной инстанции.