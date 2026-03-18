В Казахстане раскрыли международную наркосхему

Министерство внутренних дел Казахстана совместно с зарубежными правоохранительными органами провело масштабную спецоперацию, в результате которой раскрыта транснациональная схема вовлечения граждан в наркопреступность.

«Организаторы, находясь за пределами страны, через интернет и мессенджеры распространяли объявления о “высокооплачиваемой работе”», — сообщили в МВД.

Фактически под видом трудоустройства граждан вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков.

Координация осуществлялась через специальные колл-центры, где «подбирали исполнителей, проводили инструктаж и управляли так называемыми наркокурьерами».

В ходе операции в 11 регионах задержаны 40 человек.

«Арестованы 11 лиц, непосредственно причастных к закладкам наркотиков», — уточнили в ведомстве.

Ещё 9 человек привлечены к административной ответственности за употребление запрещённых веществ.

Изъяты синтетические наркотики, техника, банковские карты и другие доказательства. Установлены организаторы и активные участники схемы, их розыск продолжается.

«За объявлениями о “быстром и легком заработке” нередко скрываются преступные схемы», — предупредили в МВД, подчеркнув, что борьба с такими преступлениями остаётся приоритетом.