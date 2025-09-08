Картофель под угрозой

Казахстанские фермеры оказались в непростой ситуации. Несмотря на снятие временного ограничения на экспорт, ранний картофель не могут отправить за рубеж.

При этом ранние сорта, говорят эксперты, не подлежат длительному хранению: тонкая кожура и сочная структура делают их особенно уязвимыми. Официальная причина, как говорят в профильном союзе, отсутствие фитосанитарных сертификатов, без которых поставки невозможны.

Байжан Уалиханов, председатель союза картофелеводов и овощеводов Казахстана: «Союз картофелеводов неоднократно выходил на Министерство сельского хозяйства, на Министерство торговли и интеграции. Там также неофициально нам сказали: в прошлом году был картофельный ажиотаж, мы будем ждать, пока цена упадет».

Сегодня же рынок перенасыщен, цены упали ниже себестоимости, а реализовать продукцию за границу так и не удаётся. Особенно тревожно то, что в прошлом году фермеров попросили увеличить площади под ранний картофель.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, Казахстан рискует потерять свои традиционные рынки сбыта. Претензии от партнёров звучали и в прошлом году, тогда аграрии также не смогли вовремя выполнить обязательства. В этом году история повторяется.

«Союз картофелеводов Узбекистана, который поставил сюда вагоны, загрузил свой картофель и с удивлением узнает, что он не может закупленный картофель вывезти, они же завтра могут через свое министерство торговли выйти на наши государственные органы и нашим государственным органам придется объяснять на международном уровне, почему картофель, купленный узбеками, не может пересечь границу», — говорит председатель союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалиханов.

При этом в министерстве сельского хозяйства на депутатский запрос ответили, что ограничение на экспорт истекло и проблем, якобы нет.

— Технические неполадки, которые возникли в информационной системе при подаче заявлений на получение фитосанитарных сертификатов на вывоз картофеля, были оперативно устранены. Только за один день, 4 сентября, оформлены фитосанитарные сертификаты на вывоз 131 железнодорожных вагонов 8 704 тонн картофеля в Республику Узбекистан. Никаких проблем нет.

По словам экспертов, у аграриев остаётся всего две недели, затем картофель станет непригодным к продаже. При этом он уже загружен в вагоны и портится под собственным весом.