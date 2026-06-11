Жителям Шымкента рекомендуют соблюдать осторожность из-за увеличения числа змей

С наступлением жары в Шымкенте увеличилось количество змей. За последние два месяца было поймано более 90 пресмыкающихся. Специалисты рассказали, как гады попадают в дома и дворы, и призвали жителей соблюдать осторожность. В чем особенности отлова змей и какие меры безопасности необходимо соблюдать?

Жара заставляет пресмыкающихся искать прохладу. Поэтому пресмыкающиеся появляются в подвалах, колодцах и других местах, где не так жарко. Иногда заползают в дома, расположенные в частном секторе.

Спасатели говорят, что змей можно встретить практически везде. Хотя чаще всего они обитают в парках и зеленых зонах, были случаи, когда пресмыкающиеся проникали даже в квартиры многоэтажных домов через ветви деревьев и балконы.

Спасатели отлавливают их с помощью специальных приспособлений и вывозят за пределы города.

Ербол Оспанов, начальник отдела департамента по ЧС города Шымкента отмечает, что змеи представляют потенциальную опасность для горожан и всё чаще появляются в жилом секторе: «Любая змея считается потенциально опасной, потому что жители не могут определить, ядовитая она или нет. Чаще всего змеи заползают в частные дома, подвалы, на пороги и даже внутрь жилищ. Во дворах они прячутся в высокой траве».

Что делать, если змея заползла в дом или встретилась во дворе либо на улице? Спасатели рекомендуют немедленно вызвать специалистов. Жителей просят сохранять спокойствие, наблюдать за змеей на безопасном расстоянии и не пытаться поймать ее самостоятельно.

Также Ербол Оспанов рассказал, какие виды змей чаще всего встречаются в городе и где они обитают: «По описанию чаще всего встречается полоз. Иногда попадаются и другие виды змей, но такие случаи редки. В основном выезжаем именно на полозов. Змеи чаще всего обитают там, где есть мыши или гнездятся птицы, поскольку они ими питаются. Поэтому в таких местах их можно встретить чаще».

Отлов змей в городе ведется с апреля по октябрь. За аналогичный период прошлого года в Шымкенте поступило около 130 вызовов, было поймано 90 змей. В этом году количество отловленных пресмыкающихся уже превысило прошлогодние показатели.

При этом случаев укусов змей среди жителей на данный момент не зарегистрировано.