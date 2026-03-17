Нарушения при ввозе растений из третьих стран пресекли в Казахстане

С начала 2026 года государственные инспекторы министерства сельского хозяйства РК выявили 145 нарушений требований законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию Казахстана из третьих стран.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля пресечен ввоз продукции, не соответствующей установленным требованиям. Основными причинами нарушений стали отсутствие фитосанитарных сертификатов, выявление карантинных объектов, а также несоблюдение установленных фитосанитарных норм.

По итогам проверок лица, допустившие нарушения законодательства в области карантина растений, были привлечены к административной ответственности.

Как подчеркнули в КГИ, проводимая работа направлена на «обеспечение фитосанитарной безопасности страны, предотвращение проникновения и распространения карантинных объектов, а также защиту сельскохозяйственного производства».