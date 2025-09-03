КНБ подтвердил задержание главы управления жилья Шымкента

Комитет национальной безопасности в ответе на официальный запрос подтвердил задержание руководителя управления жилья Шымкента Нурбола Жунусбекова. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Kazinform.

Чиновник был назначен на должность главы управления в марте 2025 года. Задержание, по имеющимся данным, произошло в Астане. В акимате Шымкента уточнили, что Жунусбеков в это время находился в трудовом отпуске.

«Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — говорится в официальном ответе КНБ РК.

В 2018 году Нурбол Жунусбеков возглавлял отдел земельного кадастра и недвижимости в Туркестане. Затем, занимал пост заместителя руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента.

С 2023 по начало 2025 года — руководил тем же управлением. В январе–феврале 2025 года временно исполнял обязанности главы управления земельных отношений города, а с марта возглавил управление жилья.

Это уже второй случай за последнее время, когда руководители управлений акимата Шымкента попадают под следствие. До Жунусбекова был задержан Арман Абдешов, ранее возглавлявший управление архитектуры и градостроительства города. Он пробыл в должности всего полгода — был назначен в феврале 2025 года. Абдешов ранее занимал аналогичные посты в Жамбылской области и Таразе.