В акимате Шымкента прокомментировали задержание главного архитектора

По официальной информации, задержание руководителя городского управления архитектуры и градостроительства Армана Абдешова связано не с его текущей работой, а с деятельностью на прежних должностях, передает Kazinform.

Сегодня на брифинге акимат Шымкента подтвердил информацию о задержании начальника управления архитектуры и градостроительства Армана Абдешова уполномоченными органами. По словам заместителя акима Сарсена Куранбека, задержание не связано с нынешней должностью Абдешова в Шымкенте, а касается его прежней профессиональной деятельности.

«Мы подтверждаем наличие информации, распространяемой в социальных сетях. Хотим отметить, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Компетентные органы действительно проявили интерес к его прошлой деятельности, и по этому поводу возникли определенные вопросы», — заявил Сарсен Куранбек.

По указанному факту ведется досудебное расследование.

Напомним, Арман Абдешов был назначен руководителем управления архитектуры и градостроительства Шымкента в феврале этого года. До этого он возглавлял аналогичное управление в Жамбылской области и в городе Таразе.