Жилье для миллионов: или ожидание, или обещание

Встречи с акимом — дело регулярное. Одни вопросы удаётся решить на месте, другие — требуют времени и кучи бумаг.

Но даже просто попасть на приём — задача не из лёгких. Заявка, регистрация, и снова — ожидание. Бывает что люди приходят и с личными проблемами — кто-то уходит с решением, кому-то везёт. Но чаще — только обещание и просьба подождать!

Сара Кенже ждать устала. С 2015 года она стоит в очереди на жильё. Двое детей, съёмная квартира, где зарплата ежемесячно уходит на аренду. Каждый визит в акимат заканчивается одним — обещаниями.

Сара Кенже жительница Шымкента: «10 лет стою в очереди. Всё, что зарабатываю, отдаю за квартиру. Ни на что другое не хватает. Сколько ещё ждать — никто не говорит».

В акимате заверяют: всё строго по закону. Нарушить систему или кого-то пропустить — не получится. Но людей волнует и другое: почему на их чаяния зачастую отвечают не руководители управлений, а их замы или исполнители? А ответы — без чётких сроков и решений? В управлении жилья поясняют: очередь движется, но медленно. С начала года 144 человека получили жильё, но часть из них не подписала договор аренды. А значит, по закону, их нельзя исключить из списка.

Копжан Кенжеханулы заместитель руководителя управления жилья: «22 апреля 144 гражданам оформили жильё. Но без их подписи мы не можем исключить их из очереди. Закон этого не позволяет».

Сегодня в очереди — более 53 тысяч человек: многодетные, одинокие матери, инвалиды и сироты. В прошлом году исключили 6 тысяч — за утрату права. Но те, кто стоит десятилетиями, хотят услышать не проценты и причины. Они хотят услышать главное: когда?