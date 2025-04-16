Как в Шымкенте произошли вынужденные кадровые перестановки

Один из крупнейших районов города — Каратауский — получил нового руководителя. 35-летнего Алмаса Абаева официально представили на внеочередной сессии маслихата. Кто он и какие перемены ждут район?

Молодой, амбициозный и, как обещает сам, — открытый к диалогу. Алмас Абаев — уроженец Восточно-Казахстанской области. До назначения он возглавлял управление госзакупок в акимате Шымкента. Теперь — новый статус и новые вызовы.

Алмас Абаев, аким Каратауского района: «Я изучал карту района и города, у меня есть видение. Но важно всё увидеть своими глазами. Обещаю быть открытым. Посмотрим, что получится».

Кандидатуру Абаева представил лично аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Решение было согласовано с Управлением делами Президента и получило поддержку депутатов.

Бахадыр Нарымбетов, председатель маслихата г. Шымкента: «Кандидатура Алмаса Абаева достойная. Он разбирается в вопросах коммунального хозяйства. Мы поддержали его».

Однако новость о назначении совпала с громкой трагедией. Напомним, 12 апреля в микрорайоне Туран в открытом рву с водой утонул первоклассник. О причинах перестановки — уже на брифинге заявил официальный представитель акимата.

Сарсен Куранбек, официальный представитель акимата г. Шымкента: «Аким города принял принципиальное решение: аким района освобожден от должности, руководителю управления энергетики — строгий выговор, заместителю акима, курирующему эту сферу, — выговор».

А в Каратауском районе уже ждут обновления и перемен. За плечами у Алмаса Абаева работа в Министерстве финансов, сфере спорта столицы и в системе госзакупок. Образование — финансовое и юридическое. Но теперь все взоры на то, как он справится с задачами уже на уровне района.