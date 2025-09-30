«Народный юрист» помог шымкентцам найти ответы на правовые вопросы

Цель акции — сделать право доступным для каждого. За одним столом жители могли пообщаться с прокурорами, следователями, судебными исполнителями, адвокатами и нотариусами.

Такой формат позволяет получить квалифицированный ответ прямо на месте — без долгих очередей и формальностей.

Абдигани Ибатов, адвокат: «Мы сегодня, от имени Адвокатской коллегии Шымкента, консультируем людей по самым разным вопросам. Каждый гражданин должен знать свои права. Если следовать закону, решение всегда можно найти. Первое — знать свои права, второе — уметь их защищать».

Свою эффективность акция доказала на практике. Многие жители признаются: здесь они получили ответы, которых месяцами ждали в других инстанциях.

Ирина Рачинкова, жительница: «Все вопросы, которые я задавала, здесь разъяснили сразу. Обычно процесс затягивается надолго, а сегодня всё объяснили просто и доступно».

«Народный юрист» доказал: право должно быть доступным каждому. И сегодня каждый, кто пришёл за консультацией, ушёл с ответами — а значит, с уверенностью в завтрашнем дне.