Нотариальные услуги стали доступнее для жителей Шымкента

В Шымкенте продолжается активное внедрение цифровых сервисов, которые позволяют жителям получать важные государственные услуги в удобном формате.
Одним из таких нововведений стало внедрение сервиса «Нотариальная онлайн-консультация», реализованного министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской нотариальной палатой.
Теперь жители Шымкента могут получить квалифицированную нотариальную помощь, не выходя из дома или офиса, используя смартфон и доступ к интернету.
Сервис «Нотариальная онлайн-консультация» значительно упрощает взаимодействие граждан с нотариусами, позволяя в режиме видеосвязи получать ответы на юридические вопросы, связанные с нотариальной деятельностью.
Для жителей Шымкента этот сервис особенно удобен, так как он экономит время, избавляет от необходимости посещать нотариальные конторы лично и дает возможность обратиться за консультацией даже в нерабочие часы.
Чтобы воспользоваться услугой в Шымкенте, гражданину необходимо авторизоваться в приложении eGovMobile, в разделе «Е-нотариат» выбрать тип услуг «Онлайн-консультация» и заполнить заявку.
После этого можно задать нотариусу интересующие вопросы по видеозвонку. Оплата услуги осуществляется онлайн – стоимость составляет 1 МРП.
Нотариус выставляет счет за оформление в мобильном приложении банка второго уровня, клиент получает уведомление и производит оплату.
Важно отметить, что в Шымкенте нотариальную консультацию онлайн может оказать любой нотариус, который свободен в момент обращения.
Это делает сервис гибким и доступным для всех категорий населения.
Цифровая доверенность, оформленная в рамках данной услуги, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная, и может предъявляться в государственных органах и других учреждениях.
Таким образом, жители Шымкента получили возможность быстро и удобно решать нотариальные вопросы в онлайн-формате.
Внедрение этой услуги отражает курс на цифровизацию, сокращает бюрократические барьеры и повышает доступность правовой помощи для всех граждан.