Нотариальные услуги стали доступнее для жителей Шымкента

В Шымкенте продолжается активное внедрение цифровых сервисов, которые позволяют жителям получать важные государственные услуги в удобном формате.

Одним из таких нововведений стало внедрение сервиса «Нотариальная онлайн-консультация», реализованного министерством юстиции Республики Казахстан совместно с Республиканской нотариальной палатой.

Теперь жители Шымкента могут получить квалифицированную нотариальную помощь, не выходя из дома или офиса, используя смартфон и доступ к интернету.

Сервис «Нотариальная онлайн-консультация» значительно упрощает взаимодействие граждан с нотариусами, позволяя в режиме видеосвязи получать ответы на юридические вопросы, связанные с нотариальной деятельностью.

Для жителей Шымкента этот сервис особенно удобен, так как он экономит время, избавляет от необходимости посещать нотариальные конторы лично и дает возможность обратиться за консультацией даже в нерабочие часы.

Чтобы воспользоваться услугой в Шымкенте, гражданину необходимо авторизоваться в приложении eGovMobile, в разделе «Е-нотариат» выбрать тип услуг «Онлайн-консультация» и заполнить заявку.

После этого можно задать нотариусу интересующие вопросы по видеозвонку. Оплата услуги осуществляется онлайн – стоимость составляет 1 МРП.

Нотариус выставляет счет за оформление в мобильном приложении банка второго уровня, клиент получает уведомление и производит оплату.

Важно отметить, что в Шымкенте нотариальную консультацию онлайн может оказать любой нотариус, который свободен в момент обращения.

Это делает сервис гибким и доступным для всех категорий населения.

Цифровая доверенность, оформленная в рамках данной услуги, имеет такую же юридическую силу, как и бумажная, и может предъявляться в государственных органах и других учреждениях.

Таким образом, жители Шымкента получили возможность быстро и удобно решать нотариальные вопросы в онлайн-формате.

Внедрение этой услуги отражает курс на цифровизацию, сокращает бюрократические барьеры и повышает доступность правовой помощи для всех граждан.