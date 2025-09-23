Новые возможности нотариальных сделок и электронных сервисов

В условиях активной цифровизации государственных услуг роль органов юстиции заметно изменилась. Сегодня многие процессы, ранее занимавшие недели, выполняются за один день.

О том, какие задачи стоят перед департаментом юстиции и как развивается система электронных сервисов, мы поговорили с заместителем руководителя департамента юстиции Раушан Серикбаевна Досановой.

— Раушан Серикбаевна, многие считают, что юстиция — «немужская профессия». Так ли это?

— Вовсе нет. В органах юстиции трудится много женщин, и все успешно справляются со своими обязанностями.

— Какие основные функции у департамента?

— Это регистрация нормативно-правовых актов, коммерческих и некоммерческих организаций, актов гражданского состояния (брак, рождение, смерть), защита интеллектуальной собственности. Также мы контролируем работу госкорпорации «Правительство для граждан» в части регистрации недвижимости.

— То есть свидетельство о рождении сегодня регистрирует ЦОН?

— Верно. С 2021 года эта услуга передана госкорпорации. За нами остаётся функция контроля — плановые и внеплановые проверки правильности регистраций.

— Какие изменения принесла цифровизация?

— Ещё в 2009 году первые справки о недвижимости стали доступны онлайн. Сегодня их больше не выдают на бумаге — только в электронном формате. Это экономит время: раньше люди ждали до недели, теперь всё происходит мгновенно.

— А сделки с недвижимостью?

— С 2013 года нотариусы регистрируют их в электронном формате. Благодаря интеграции систем срок сократился с 15 дней до одного. Собственник получает уведомление прямо в «eGov» или банковском приложении.

— Не опасно ли это?

— Нет. Электронная подпись нотариуса исключает подделку. Кроме того, цифровые документы защищены QR-кодами.

— Какие трудности возникали при внедрении?

— Первое время банки и граждане не доверяли электронным справкам без печати. Но уже к 2011 году формат стал привычным. Сейчас альтернативы бумаге просто нет.

— Если в электронных данных ошибка?

— Через портал «eGov» можно подать заявление на корректировку. Обычно в течение одного дня сведения обновляются.

— Что делать в сложных случаях, например, когда у человека советское свидетельство с ошибкой?

— Нужно обращаться в департамент юстиции. Мы консультируем и помогаем разобраться.

— И последний вопрос. Аттестация нотариусов и адвокатов теперь тоже цифровая?

— Да. Чтобы исключить коррупционный и человеческий фактор, экзамены переведены в электронный формат. Стажировка сохраняется, но тестирование проходит централизованно, как у кандидатов на госслужбу.