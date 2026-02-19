«Казахтелеком» усиливает цифровую инфраструктуру Шымкента

Председатель правления Казахтелеком Багдат Мусин в ходе рабочей поездки в Шымкент встретился с акимом города Габитом Сыздыкбековым . Стороны обсудили ускорение цифровой трансформации мегаполиса, развитие инфраструктуры связи и внедрение Smart-решений для повышения безопасности и качества жизни горожан.

Как сообщили в пресс-службе компании, за последние два года «Казахтелеком» инвестировал в телеком-инфраструктуру Шымкента 2,9 млрд тенге. В 2026 году объём вложений планируется увеличить. В центре повестки — масштабная модернизация сетей и интеграция интеллектуальных цифровых сервисов в городскую среду.

В числе предложений — внедрение систем видеоаналитики для обеспечения общественного порядка, а также использование дронов для экологического мониторинга. Пилотные проекты уже показали практический эффект: автоматизация процессов экстренных служб позволила обработать более 1 400 вызовов, сократив время реагирования и повысив уровень безопасности.

«Мы не просто предоставляем интернет-доступ — мы формируем цифровую архитектуру Smart Shymkent, где технологии работают на безопасность и комфорт жителей», — отметил Багдат Мусин.

Шымкент стал пилотной площадкой программы SAPA SENIM, направленной на повышение качества домашнего Wi-Fi. Абонентам, подключённым по оптоволоконным линиям, бесплатно устанавливается дополнительное оборудование для усиления сигнала. Только за последний месяц в городе установлены сотни современных роутеров, что заметно повысило стабильность и покрытие сети в квартирах и домах.

Параллельно реализуется проект «Тазарту» — полная замена устаревших медных линий на волоконно-оптические сети. Работы ведутся во всех шести проектных зонах города. Сформированы пять технологических кластеров общей ёмкостью 19 672 порта, что создаёт резерв пропускной способности для роста потребления «тяжёлого» контента, облачных сервисов и цифровых платформ.

«Переход на оптоволоконные сети кардинально меняет качество связи: если медная инфраструктура обеспечивала скорость до 8 Мбит/с, то современные оптические решения позволяют достигать до 500 Мбит/с», — подчеркнул Багдат Мусин.

Отдельное внимание уделено условиям труда сотрудников. В Шымкенте в компании работают 714 специалистов. В рамках поездки была представлена обновлённая база монтерской службы: здание 1986 года постройки прошло полную реновацию и преобразовано в современный производственный хаб для 114 сотрудников — с автоматизированными залами для планёрок, бытовыми помещениями, спортивной зоной и пространствами для отдыха.

«Технологии создают люди. Комфортные условия труда напрямую отражаются на качестве сервиса. Благодарен сотрудникам, которые ежедневно работают в полевых условиях и обеспечивают стабильную связь для сотен тысяч абонентов», — отметил глава компании.

Реализация проектов в регионе является частью стратегической программы «Казахтелекома» по сокращению цифрового разрыва и развитию высокоскоростной связи в Казахстане.