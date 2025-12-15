Пункт пропуска «Казыгурт» ускорил прохождение границы

Изменения заметны уже на въезде: расширена территория, количество полос движения увеличено с 2 до 6, внедрена новая схема движения грузового транспорта.

Все решения направлены на ускорение прохождения границы и сокращение бумажных процедур. Ключевым элементом обновлённой системы стала цифровизация, благодаря которой время ожидания для водителей существенно сократилось, а проезд через пункт пропуска занимает считанные минуты.

«За счёт внедрения информационной системы „ИК Кеден“ участники внешнеэкономической деятельности, логисты и сами водители могут заранее, до прибытия автомобиля с грузом на территорию таможенного поста, внести информацию о товаре, его стоимости, таможенных пошлинах и налогах. После этого программа выдаёт уникальный код. По прибытии на таможенный пост водитель предоставляет этот код таможенной службе, и на экран выводится вся информация. За счёт этого сокращается время проверки и обработки документов», — говорит главный специалист Казыгуртского таможенного поста Абылай Балабиев.

Пункт пропуска «Казыгурт» оснащён современным оборудованием, соответствующим международным стандартам. Министр финансов проверил работу рентгеновских сканеров: два комплекса задействованы на въезде, один — на выезде. Сканирование занимает считанные секунды и не создаёт задержек для грузового потока. По итогам визита подтверждено, что обновлённый пункт готов к повышенным нагрузкам. Мади Такиев отметил, что модернизация пунктов пропуска проводится в рамках крупного государственного проекта и будет завершена в срок.

«Параллельно открываем пункт пропуска „Тажен» в Мангистауской области. Всего уже открыто 6 пунктов пропуска. По плану, по поручению Главы государства, до конца года необходимо открыть 9 пунктов. Три пункта пропуска мы завершим 25 декабря и также откроем», — сообщил министр финансов.

Мади Такиев также отметил, что после реконструкции пропускная способность пункта пропуска «Казыгурт» вырастет со 150 до 1 000 автомашин в сутки. Ожидается и рост пассажиропотока — до 10 тысяч человек в день.