В Енбекшинском РУВД напомнили о пределах применения силы и служебной добропорядочности

В Енбекшинском районном управлении полиции города Шымкента состоялось очередное служебное совещание с личным составом.

Подобные встречи являются важной частью системной работы по укреплению дисциплины, повышению профессионализма сотрудников и совершенствованию взаимодействия полиции с гражданами.

Заседание прошло под председательством начальника управления, полковника полиции Ж. Бейсенова.

В работе совещания приняли участие представители департамента полиции.

С докладами и разъяснениями выступили исполняющий обязанности начальника управления собственной безопасности, подполковник полиции Т. Ережеп, полиграфолог УСБ капитан полиции Ф. Аматаева, а также оперативный уполномоченный отдела экономической безопасности, майор полиции А. Полат.

Каждый из спикеров подробно остановился на актуальных вопросах своей деятельности, уделив особое внимание практическим аспектам, с которыми полицейские сталкиваются в повседневной службе.

В ходе мероприятия сотрудникам разъяснили правовые основания и допустимые пределы применения физической силы при исполнении служебных обязанностей.

Было подчеркнуто, что любые действия должны строго соответствовать нормам действующего законодательства, при этом главным приоритетом всегда остаётся защита прав и свобод граждан.

Руководство отметило, что полицейские обязаны соблюдать законность и придерживаться норм профессиональной этики, что напрямую влияет на доверие общества к органам правопорядка.

Отдельный блок обсуждения был посвящён вопросам профилактики коррупционных проявлений.

Участникам напомнили о недопустимости любых нарушений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями, а также о необходимости строго соблюдать принципы добропорядочности и служебной честности.

На конкретных примерах было показано, к каким последствиям может привести нарушение законодательства.

Сотрудникам напомнили, что за подобные действия предусмотрена строгая юридическая ответственность.

В завершение встречи руководство Енбекшинского районного управления полиции подчеркнуло, что проведение таких совещаний имеет важное значение для формирования профессиональной и ответственной полицейской среды.

Подобные мероприятия способствуют не только повышению уровня знаний и правовой грамотности личного состава, но и укреплению доверия общества к полиции Шымкента, что является одной из главных задач современной правоохранительной системы.