В Енбекшинском РУВД напомнили о пределах применения силы и служебной добропорядочности

В Енбекшинском районном управлении полиции города Шымкента состоялось очередное служебное совещание с личным составом.
Подобные встречи являются важной частью системной работы по укреплению дисциплины, повышению профессионализма сотрудников и совершенствованию взаимодействия полиции с гражданами.
Заседание прошло под председательством начальника управления, полковника полиции Ж. Бейсенова.
В работе совещания приняли участие представители департамента полиции.
С докладами и разъяснениями выступили исполняющий обязанности начальника управления собственной безопасности, подполковник полиции Т. Ережеп, полиграфолог УСБ капитан полиции Ф. Аматаева, а также оперативный уполномоченный отдела экономической безопасности, майор полиции А. Полат.
Каждый из спикеров подробно остановился на актуальных вопросах своей деятельности, уделив особое внимание практическим аспектам, с которыми полицейские сталкиваются в повседневной службе.
В ходе мероприятия сотрудникам разъяснили правовые основания и допустимые пределы применения физической силы при исполнении служебных обязанностей.
Было подчеркнуто, что любые действия должны строго соответствовать нормам действующего законодательства, при этом главным приоритетом всегда остаётся защита прав и свобод граждан.
Руководство отметило, что полицейские обязаны соблюдать законность и придерживаться норм профессиональной этики, что напрямую влияет на доверие общества к органам правопорядка.
Отдельный блок обсуждения был посвящён вопросам профилактики коррупционных проявлений.
Участникам напомнили о недопустимости любых нарушений, связанных со злоупотреблением служебными полномочиями, а также о необходимости строго соблюдать принципы добропорядочности и служебной честности.
На конкретных примерах было показано, к каким последствиям может привести нарушение законодательства.
Сотрудникам напомнили, что за подобные действия предусмотрена строгая юридическая ответственность.
В завершение встречи руководство Енбекшинского районного управления полиции подчеркнуло, что проведение таких совещаний имеет важное значение для формирования профессиональной и ответственной полицейской среды.
Подобные мероприятия способствуют не только повышению уровня знаний и правовой грамотности личного состава, но и укреплению доверия общества к полиции Шымкента, что является одной из главных задач современной правоохранительной системы.