Шымкентские онкологи освоили высокотехнологичную лапароскопическую операцию

В Шымкентском городском многопрофильном онкологическом центре впервые успешно проведены лапароскопические панкреатодуоденальные операции пациентам со злокачественными новообразованиями поджелудочной железы.

Данное вмешательство считается одним из самых сложных и высокотехнологичных в современной онкохирургии.

Для внедрения новой методики в Шымкент прибыли ведущие онкохирурги Национального научного медицинского центра Астаны. Специалисты провели мастер-класс для местных врачей и поделились практическим опытом выполнения сложных хирургических вмешательств.

Главное преимущество лапароскопической панкреатодуоденальной операции заключается в отсутствии большого хирургического разреза. Все манипуляции выполняются через несколько небольших проколов с использованием современного эндоскопического оборудования. Такой подход позволяет максимально точно удалить опухоль, снизить риск послеоперационных осложнений, уменьшить болевой синдром и сократить период восстановления пациентов.

В рамках мастер-класса высокотехнологичные операции были успешно выполнены трем пациентам со злокачественными опухолями поджелудочной железы и прилегающих органов.

По мнению специалистов, подобный обмен опытом способствует повышению квалификации местных врачей и создает условия для регулярного проведения сложных онкохирургических операций непосредственно в Шымкенте.

Это позволит жителям города получать специализированную медицинскую помощь высокого уровня без необходимости выезда в другие регионы страны, повысит доступность современных методов лечения и обеспечит своевременную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.