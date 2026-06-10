Штраф погорельцам

17 мая 2026 года примерно в 19:55 в квартире №30 жилого дома №2 микрорайона Нурсат-2 Шымкента произошел пожар.

Проживает в арендной квартире многодетная семья Сурвиловых. О трудном положении погорельцев мы рассказали накануне в новостях. Представители ДЧС, согласно действующему законодательству, выписали штраф за причиненный убыток в сумме 10 месячных расчетных показателей.

Пресс-служба департамента по ЧС города Шымкента: «По результатам проведенной проверки установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электрического осветительного прибора, установленного за натяжным потолком в детской комнате. В результате пожара были повреждены детская комната и потолочное покрытие жилого помещения. По предварительным расчетам, размер материального ущерба, причиненного пожаром, составил от 1 500 000 до 1 800 000 тенге».

Согласно части 3 статьи 410 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, в случае причинения значительного материального ущерба вследствие нарушения требований пожарной безопасности на физическое лицо налагается административный штраф в размере 10 МРП.

Законодательством предусмотрена возможность уплаты 50% суммы административного штрафа в течение 7 суток со дня его наложения. Однако в связи с тем, что оплата в установленный срок произведена не была, право на применение сокращенного порядка уплаты утрачено, и штраф подлежит оплате в полном объеме.