Что надо знать родителям о зачислении в детские сады Шымкента в 2026 году

1 июля в Шымкенте начнется прием в дошкольные учреждения по ваучерной системе. Автоматическая перестройка очередей затронет около 15 тысяч юных шымкентцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Шымкенте работают 656 детских садов, среди которых 71 государственный и 585 частных, выполняющих государственный образовательный заказ. Дошкольным воспитанием в городе охвачено 77 863 ребенка. При этом в электронной очереди среди детей в возрасте от двух до шести лет зарегистрировано 15 520 человек. Летнее комплектация дошкольных организаций на 2026–2027 учебный год проходит с 1 июня по 1 августа.

— Согласно приказу министра просвещения РК от 30 декабря 2024 года № 372 в Шымкенте реализуется пилотный проект по внедрению ваучерного финансирования дошкольных организаций на основе принципа адресного финансирования «деньги следуют за ребенком». В рамках проекта, стартовавшего 24 октября 2024 года, государственное финансирование направляется в организацию дошкольного воспитания и обучения по выбору родителей, — сообщила заместитель руководителя управления образования Шымкента Кулзина Уалиханова.

Принцип работы ваучерного финансирования и новая платформа

Внедрение ваучерного механизма, по данным ведомства, позволило обеспечить прозрачное распределение бюджетных средств, значительно сократить очередь в детские сады, исключить нарушения при финансировании, создать условия для развития конкуренции и повышения качества образовательных услуг.

Если раньше распределение мест в Шымкенте осуществлялось через платформу Indigo, то теперь процесс переведен в автоматизированную систему Balabaqsha SmartNation. Через эту единую платформу родители смогут встать в очередь, получить ваучер, зачислить ребенка в детский сад, оформить перевод в другое дошкольное учреждение и подтверждать ежедневную посещаемость.

Автоматическая перестройка очередей с 1 июля

Перед началом зачисления, с 20 по 30 июня, в городе временно приостановят прием детей в дошкольные организации и выдачу ваучеров. В эти десять дней из системы выпишут шестилетних выпускников и сформируют новые группы на 2026–2027 учебный год.

1 июля в системе ваучерного финансирования начнется автоматическая перестройка очередей. Дошкольников, которым исполнилось или до конца 2026 года исполнится два года, переведут из «ожидательной» 21-й категории в свои возрастные группы с сохранением всех имеющихся льгот.

— Важно, что по 21-й категории ваучеры не выдаются. Только после автоматического перевода в июле дети смогут полноценно участвовать в распределении ваучеров на получение дошкольных образовательных услуг, — пояснили в городском управлении образования.

По предварительным данным, изменения в цифровой базе затронут порядка 15 тысяч детей в Шымкенте.

График распределения мест

В первый день июля распределение свободных мест откроется в системе Balabaqsha SmartNation строго по часам:

в 18:00 свободные места станут доступны родителям, желающим перевести ребенка из одного детского сада в другой через лист ожидания. Подать заявку в этот список могут только семьи, чьи дети уже зачислены в дошкольное учреждение и имеют действующий ваучер.

в 19:00 оставшиеся в базе свободные места откроются для общего получения ваучеров в порядке электронной очереди.

Выдача электронных ваучеров происходит автоматически в информационной системе Balabaqsha SmartNation в соответствии с очередностью. Уведомления направляются в мобильное приложение ED24 и в личный кабинет пользователя системы.

Пошаговый алгоритм для родителей

После получения ваучера у родителей есть строго регламентированное время, иначе он аннулируется.

1. В течение двух рабочих дней необходимо зайти в личный кабинет автоматизированной системы и подтвердить согласие на использование ваучера.

2. В течение пяти рабочих дней после подтверждения требуется выбрать детский сад и заключить электронный договор.

Если в нужном детском саду мест нет, специалисты управления образования рекомендуют временно зачислить ребенка в любой ближайший доступный детсад и сразу подать заявку в лист ожидания предпочтительного дошкольного учреждения. Правила позволяют выбирать до четырех альтернативных вариантов одновременно.

Документы и требования к вакцинации

Для заключения электронного договора необходимо заранее подготовить цифровые копии документов в форматах PDF или JPEG.

Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ:

фотография ребенка;

карта профилактических прививок (форма № 065/у);

паспорт здоровья (форма № 051-2/у);

справка о состоянии здоровья (форма № 027/у);

заключение психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) — только для детей с особыми образовательными потребностями.

В ведомстве также напомнили об обязательном требовании к вакцинации при зачислении в группы.

— В соответствии с требованиями законодательства дошкольная организация вправе отказать в приеме ребенка при превышении допустимой доли непривитых детей. Уровень коллективного иммунитета в организации должен составлять не менее 90 процентов, — добавила Кулзина Уалиханова.

Родителям советуют заранее изучить реестр официальных поставщиков государственного образовательного заказа, лично посетить выбранные детские сады, рассмотреть несколько альтернативных вариантов для зачисления ребенка, своевременно отслеживать уведомления в приложении ED24 и регулярно проверять личный кабинет системы Balabaqsha SmartNation.