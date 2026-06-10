Там, где соприкоснулось искусство и сила духа, исчезают границы возможного. «Пусть в каждом сердце не гаснет огонёк надежды» — это не просто творческий вечер, а уникальный проект, доказавший безграничность человеческих возможностей. Талант и мастерство его участников вызвали искреннее восхищение зрителей.

Это глубокие мысли, идущие из самого сердца и заставляющие задуматься. Инклюзивный вечер под названием «Пусть в каждом сердце не гаснет огонёк надежды», объединивший людей, безгранично преданных жизни и искусству, покорил публику творчеством особенных талантов. Каждый артист, вышедший на сцену, — это сильная личность, следующая за своей мечтой и заслужившая признание благодаря своему таланту и упорству.

Одним из участников вечера стал певец Салих Калиев. Для него творчество — это возможность рассказать свою историю и поделиться чувствами, близкими каждому человеку: «Я приехал сюда в качестве специального гостя. Хочу исполнить свою авторскую песню под названием «Тоска по матери». Слова написал наш воспитатель Бүркит Ережепов. Я выпускник детского дома. Музыку написал Нуржан Торебаев — человек, который не видит глазами, но чувствует каждую ноту сердцем».

К этому вечеру готовились более года. Здесь прозвучали авторские песни, стихи, состоялись открытые беседы на актуальные темы. Особое впечатление произвело участие артистов, достигших значительных высот, таких как Ербек Бакиев, внесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Их пример ещё раз доказал, что возможности человека безграничны.

О значении подобных мероприятий рассказал гитарист Алдаберген Али: «Сегодняшнее мероприятие проводится для того, чтобы показать обществу: люди с инвалидностью являются частью нашей среды, они также могут свободно выходить на сцену и демонстрировать своё творчество. Зрители узнают истории из жизни участников, темы семьи, села, отношений с родителями и другие жизненные сюжеты различных жанров».

Главная цель мероприятия — продвижение гуманистических ценностей и сближение общества с людьми с особыми потребностями через искусство. Для Шымкента такой вечер проводится впервые и имеет особое значение. В дальнейшем организаторы планируют проводить подобные мероприятия ежегодно в формате театральных постановок, превратив их в добрую традицию.

Алмагуль Бекмураткызы, основатель проекта «Инклюзивный театр» уверена, что подобные проекты способны не только раскрывать таланты, но и менять отношение общества к людям с особыми потребностями: «Эти люди заслуживают того, чтобы общество видело в них пример силы духа и надежды. Если создавать театральные коллективы и сценические постановки с их участием, это может стать основой большого и значимого проекта, который вдохновит многих людей».

Этот инклюзивный проект был реализован благодаря гранту на развитие социального предпринимательства. На его организацию было выделено 5 миллионов тенге.