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На главную Анонс С начала года в Шымкенте организовали 496 тренировок по действиям при землетрясении

С начала года в Шымкенте организовали 496 тренировок по действиям при землетрясении

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте продолжается системная работа по повышению готовности населения и служб экстренного реагирования к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Координацию мероприятий в сфере гражданской защиты, мобилизационной подготовки и территориальной обороны осуществляет управление мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны города.

По информации ведомства, за пять месяцев текущего года в школах, медицинских и культурных учреждениях, а также на крупных предприятиях мегаполиса проведено 496 сейсмических учений. В них приняли участие свыше 148 тысяч человек, было задействовано около 2400 единиц техники.

Основная задача таких тренировок — отработка алгоритмов действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, повышение уровня безопасности среди населения и совершенствование готовности оперативных служб к ликвидации возможных последствий стихийных бедствий и других ЧС.

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