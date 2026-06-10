Лжесотрудник банка обманул жителей Туркестанской области на миллионы тенге

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в совершении крупного интернет-мошенничества.

По данным следствия, злоумышленник, представившись сотрудником банка, через социальные сети убедил жительницу Туркестана в возможности оформить кредит под низкий процент. Войдя в доверие, он под различными предлогами завладел денежными средствами потерпевшей на сумму более 2,5 миллиона тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Шымкента. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

В рамках досудебного расследования установлена причастность задержанного еще к трем аналогичным фактам интернет-мошенничества. Общая сумма причиненного ущерба превышает 7 миллионов тенге.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, все обстоятельства произошедшего выясняются.