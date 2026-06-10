Туркестанская область: сельское хозяйство

Сельскохозяйственная отрасль Туркестанской области демонстрирует устойчивую положительную динамику развития. За четыре месяца 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил 206 млрд тенге, а темп роста достиг 111,3%.

Увеличился и объем инвестиций, привлеченных в основной капитал агропромышленного комплекса. За отчетный период привлечено 56 млрд 400 млн тенге инвестиций, что позволило перевыполнить план в 1,8 раза. Об этом сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова.

Глава региона остановился на итогах весенне-полевых работ и развитии агропромышленного комплекса: «В Туркестанской области площадь сельскохозяйственных культур площади по сравнению с прошлым годом увеличена на 8 тыс. Она составила 919 тыс. гектар. Из них под яровые культуры отведено 536 тыс. гектаров, под озимые – 208 тыс. гектаров, под многолетнюю люцерну – 175 тыс. гектар. В соответствии со структурой посевных площадей площадь хлопчатника увеличена на 17 тыс. гектаров и составила 162 тыс. гектар, сафлора – на 16 тыс. гектар и достигла 85 с половиной тыс. гектар, кукурузы – на 15 тыс. Гектар м превысила 55 тыс. гектар. В целях сокращения потребления воды посевы риса уменьшены на 7 тыс. Гектар, то есть до 3,5 тыс. гектар».

Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенами яровых культур. Запланировано внесение 204 тыс. тонн минеральных удобрений, на сегодняшний день уже внесено 90 тыс. тонн.

Потребность в льготном ГСМ определена в объеме 53 тыс. тонн, из которых уже отпущено почти 24 тыс. тонн. Работы ведутся согласно графику.

На льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей предусмотрено 34 млрд тенге. За отчетный период профинансировано 1722 проекта на сумму 25 млрд тенге.