В Шымкенте предприниматели жалуются на сбои системы Mindal

Предприниматели говорят: вместо упрощения процессов система только осложнила работу. Платежи задерживаются, а требования к детским центрам становятся всё жёстче.

Клара Каныбекова, предприниматель: «Мы круглосуточно работаем, но требуют дополнительные душевые, как будто мы инфекционная больница. Приказы противоречат друг другу. Там даже написано — принимать детей с четырёх лет. Но как ребёнок в таком возрасте может сидеть на уроке 40 минут?»

По словам владельцев центров, многие заведения оказались на грани закрытия. Люди требуют личной встречи с акимом города. В акимате признают: трудности есть, но объясняют их техническими сбоями и необходимостью наведения порядка.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «Когда мы проверили данные, оказалось, что тысячи записей фиктивные. Есть дети, зарегистрированные сразу в семь кружков. Поэтому и введено правило — один ребёнок, один кружок. Эти меры временные, но без них невозможно наладить систему».

Чиновники обещают: проблемы постепенно будут решены, но предприниматели сомневаются. А пока выплаты задерживаются, и бизнес несёт убытки.