Программа «Артспорт» продолжит работать

Программа Артспорт в Казахстане продолжит работать. Об этом заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

По его словам финансирование для программы таки нашлось. Говорили о развитии спорта и на площадке службы центральных коммуникаций. Подход к развитию спорта изменят.

Спортом в Казахстане занимается каждый третий житель страны — это больше 6 миллионов 500 тысяч человек. Спорту в последние годы в нашей республике уделяют большое внимание, открываются спортивные школы, проводятся различные массовые соревнования.

«В этом году в городе Петропавловске была проведена спартакиада среди акиматов, государственных служащих, в области Жетысу — игры сельской молодёжи. Сегодня в Нур-Султане стартовала спартакиада среди сотрудников министерств. В сентябре в Шымкенте планируется проведение республиканской спартакиады среди слабослышащих, 11 сентября в Туркестане — «Туран Барысы»», — говорит Бекболат Байжанов, и.о. председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В стране действует 481 детская спортивная школа, в областях — 13 школ-интернатов для одарённых детей, 4 республиканских школы-интерната, один спортивный колледж. Для поддержки и развития паралимпийских видов спорта в регионах планируется создание Центров спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями. В стране начнутся реформы в сфере спорта. Будет организована работа тренировочного центра. Он откроется на базе Республиканского колледжа спорта в Алматы.

«Мы всесторонне рассмотрели и изучили центр, прежде чем открыть его. Все передовые страны мира перешли на эту систему. Сегодня в 90 странах работают тренировочные центры. Цель создания этого центра — сохранение спортивного резерва и его дальнейшее совершенствование, налаживание практической работы«, — говорит Бекболат Байжанов.

Впервые в Казахстане пройдет Байге-марафон на 1200 км. Его проведут этой осенью.

«С 15 по 30 сентября запланировано проведение многодневного марафона-байги на дистанцию 1200 км. Он стартует в Нур-Султане и финиширует в Туркестане. В соревнованиях примут участие 20 команд из Акмолинской, Карагандинской, области Улытау и города Туркестан«, — рассказал Бекболат Байжанов.

Программа Артспорт в стране продолжит свою работу. Ранее сообщалось, что программу закрывают из за отсутствия финансирования. Но оказалось, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт». При этом для улучшения условий занятий и совершенствования самой программы в нее будут внесены изменения.

«Это делается для того, чтобы не было приписок, чтобы в секциях не числились так называемые «мертвые души». Будут усилены требования к поставщикам услуг: помещения, где дети занимаются спортом или творчеством, должны соответствовать нормам. Это санитарное состояние, противопожарная безопасность, видеонаблюдение, оснащение спортивным и прочим инвентарем. Будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта«, — говорит Даурен Абаев, министр культуры и спорта.

Программа «Арт спорт» в Казахстане была запущена в прошлом году. Благодаря ей дети в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность заниматься спортом и творчеством бесплатно. Однако в марте этого года действие этой программы приостановили.

Анастасия Новикова