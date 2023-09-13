Скандалом обернулся приём очередных онлайн заявок в Шымкенте

Очередным скандалом обернулся приём онлайн заявок. 3 тысячи мест по программе «Даму бала» в Шымкенте успели разобрать за несколько минут! Родители и предприниматели не смогли попасть в пул участников.

Говорят, что организаторы предупредили поставщиков услуг минуту до начала приема документов. Поэтому многие остались не у дел.

«Вчера, в 7 часов нам сказали, что запись будет открыта через минуту. Пока я дошла просто до компьютера, чтобы включить, я зашла, уже запись была приостановлена. То есть, я за 5 минут не успела записаться», — говорит Ольга Хожаева, жительница г. Шымкента.

«Получается, лоббирование чьих-то интересов? Каких-то поставщиков, кто-то же взял эти 3 тысячи мест. То есть, одни дети знали, другие — не знали», — говорит Алена Шагеева, предприниматель.

Чиновники уверяют, желающих отдать своих детей в бесплатные кружки много, а мест мало.

«Здесь, возможно, сами родители не успели или сами поставщики. Но, этот вопрос мы решим завтра. Да, вчера мы сообщили об открытии регистрации на портале за 15 минут до начала. Не все успели подготовиться. Для объективности мы аннулируем конкурс и проведем его заново», — рассказал Сакен Шакеев, руководитель управления культуры, развития языков и архивов г.Шымкента.

Будет ли найден адекватный механизм реализации этой возможности со второй попытки? Участники сомневаются. После череды скандалов с «Арт-спортом», новые цифровые инструменты не перестают их удивлять. В этот раз — распределением мест «на скорость».