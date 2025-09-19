Система ваучеров в Шымкенте дала сбой: выплаты идут с задержкой

Систему дополнительного образования переводят на цифровой формат и ваучерное финансирование. Несмотря на то, что переход только начался, он уже вызвал массу недовольств.

Предприниматели жаловались на задержку оплаты. По словам заместителя акима города Сарсена Куранбека, это произошло из-за затянувшейся проверки табелей, но бизнесмены получат оплату в полном объеме.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Да, задержки есть. За июль оплату провели только сейчас, в сентябре. По августу работа ещё идёт. По правилам деньги должны перечисляться до 18 числа каждого месяца, но из-за проверки табелей процесс затянулся. Раньше один ребёнок мог быть записан сразу в несколько кружков — до семи. Отследить посещаемость мы не могли. Теперь такого не будет».

Если раньше контроль за посещаемостью вели только поставщики услуг и профильное управление, то сейчас, к этому процессу подключатся и родители, рассказал замакима.

Сарсен Куранбек, заместитель акима г. Шымкента: «Были случаи, когда один табель дублировался по несколько раз. В каких-то, родители вообще не давали согласие. Даже государственные учреждения допускали ошибки при заполнении данных. Ситуация доходит до абсурда. Подумайте сами: если ребенку нравится кружок, если он бесплатный и полезный, разве родитель откажет ему?»

Раньше в системе бесплатного дополнительного образования было зарегистрировано 44 тысячи детей, сейчас их стало на 11 тысяч меньше. Чиновник заверил, в октябре предприниматели получат и сентябрьские выплаты.