Республиканский форум дополнительного образования стартовал в Шымкенте

В конференции принимают участие педагоги из Казахстана и ближнего и дальнего зарубежья.

Цель нынешнего форума — аккумуляция ресурсов Республики в сфере дополнительного образования. Форум организован для профессиональной коммуникации и обмена опытом с заинтересованными специалистами.

На этом, третьем августовском форуме, обсуждался вопрос охвата детей школьного возраста дополнительным образованием. На конференции, в которой приняли участие более 200 педагогов со всех уголков страны, были озвучены планы работы центров дополнительного образования. Кроме того учителя разных регионов обменялись опытом.

«Думаю, у нас есть чему поучиться друг у друга. Потому что, в первую очередь, в дополнительном образовании, в соответствии с поручением Президента, проводятся различные мероприятия по разным направлениям. Поделившись своими достижениями, в спорте, культуре, театральном искусстве, в школах, то есть охватывая все сферы дополнительного образования детей, мы будем руководствоваться требованиями, предъявляемыми Министерством образования«, — говорит руководитель Управления образования города Шымкента Жанат Тажиева.

На республиканской конференции был представлен новый формат инноваций в техническом образовании, туристско-краеведческой и эколого-биологической сферах. Обсуждались также проблемы в сфере дополнительного образования.

«Мы слушали различные новые идеи, высказанные на сегодняшнем форуме в поддержку творческой молодежи. В дальнейшем рассмотрим вопрос внедрения электронного дневника в организациях дополнительного образования. Это необходимо сделать не только в школах, но и в дополнительных центрах. В целом, в последнее время таких центров становится все больше. Это большая возможность для детей», — считает директор Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Раиса Шер.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 9 учреждений дополнительного образования. Один из них — «Дворец школьников». Здесь 160 кружков по 20 направлениям. А передавать знания детям близким к творчеству готовы более 150 педагогов.

«Основное направление, которое интересует наших детей — сфера искусства. Особенно танцы и вокал. Дворец школьников посещает более 7 000 детей«, — рассказывает директор Дворца школьников Бакытжан Нургазыулы.

Участники конференции ознакомились с работой Дворца школьников и детской школы искусств. Кроме того, для педагогов предусмотрены экскурсии по историческим местам. Форум продлится два дня.