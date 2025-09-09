Всемирный день красоты: как менялись взгляды от каменного века до наших дней

«Красота спасет мир» – эта крылатая фраза принадлежит перу Федора Михайловича Достоевского. Но я привела ее вовсе не для того, чтобы продемонстрировать свою начитанность, а чтобы отдать дань недавно прошедшему празднику – Всемирному дню красоты.

Он отмечается 9 сентября по инициативе CIDESCO – Международной ассоциации эстетики и косметологии. Это отнюдь не означает, что его смысл укладывается только в наружное украшательство человеческого лика. Классик явно подразумевал и красоту внутреннюю, духовную, но ведь одно другое только дополняет…

В общем-то, красота – это философское и вневременное понятие, которое формулируется довольно скучно: «Красота – это эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство гармоничного сочетания аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя чувство эстетического наслаждения». И уже никто не спорит, что красота – это понятие довольно относительное, из серии «О вкусах не спорят» или «На вкус и цвет товарищей нет».

Красота чаще всего ассоциировалась с женщиной, даже само слово «красота» женского рода, поэтому без женской темы здесь не обойтись. Хотя красота – понятие возвышенное и нематериальное, а все же первоначально возникло оно именно из практической целесообразности.

В каменном и бронзовом веках, по мнению историков и обществоведов, идеалом дамской неотразимости были приземистые, крепкие, выносливые женщины с широкими бедрами и объемистой грудью. В те негалантные времена женщина рассматривалась не как объект для эстетического созерцания, там и речи не было о красивости, допустим, огромных глаз или длинных ресниц – к продолжению рода это не имело никакого отношения. А вот все, что шло на пользу воспроизведению человеческого вида, то считалось нормой истинной красоты. Могучая грудь нужна, чтобы выкормить детеныша, широкие чресла, чтобы как можно больше нарожать детей, а крепкое сложение, чтобы преодолевать многочисленные трудности древнего быта. Опять же: зверье подстерегает на каждом шагу, вся жизнь – борьба…

Забегая вперед, скажу, что рубенсовская или кустодиевская женская красота тоже из этого же понятийного ряда. Женщины на их картинах с пышными и «аппетитными» формами прямо-таки пышут здоровьем и красотой. О таких говорили: «Кровь с молоком», что означало высшую степень похвалы и одобрения.

Таких же «ядреных» женщин воспевали в своем творчестве художники и скульпторы эпохи социалистического реализма. Помните знаменитую колхозницу в скульптуре Веры Мухиной на ВДНХ в Москве? Ту, что с серпом, рядом с рабочим с молотом? Вот такая и «в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит». Так и кипит в ней мощная, здоровая и жизнеутверждающая красота!

Красота – понятие растяжимое

Но не надо забывать, что на протяжении многих веков у разных народов формировалось собственное понятие о красоте.

Древние греки, к примеру, считали красивыми людей с идеальными пропорциями и симметрией парных частей тела. Именно в те времена возникло понятие «квадрат древних», где рост человека равен длине его раскинутых в сторону рук.

Древние римляне ценили хрупкость и светлую кожу, поэтому их женщины тщательно оберегали себя от загара, бинтовали себе талию и грудь, чтобы тело казалось стройным, как тростинка.

У некоторых народов венцом красоты признавалась длинная шея, для этого маленьким девочкам в раннем возрасте нанизывали на тоненькую шейку массивные металлические кольца для вытягивания оной до немыслимых размеров.

В древнем Китае у женщин особо ценились маленькие ступни ног, для этого девочкам заковывали ноги в специальные тесные колодки, сдерживающие естественный рост ступни.

В эпоху Возрождения прекрасными считались дамы с высоким чистым лбом, для этого им приходилось выбривать часть волос над челом, чтобы увеличить его визуально.

В эпоху Рококо особое внимание уделялось одежде и прическе. Одежда должна была быть дорогой и очень пышной, а прическа – сложной и помпезной. На головах красавиц того времени водружались такие сложные конструкции в виде цветочных композиций или парусных кораблей с полной оснасткой, что трудно даже было представить, как выдерживала шея этот тяжкий груз?..

Уже позже в моду вошли аристократическая стройность фигуры и анемичная бледность лица. Красавица должна была казаться существом воздушным, неземным, как бы не от мира сего. Неслучайно в моду вошли истязающие тело корсеты, от которых весьма прозаично нарушалось нормальное кровообращение. От этого барышни часто падали в обморок, что, впрочем, тоже было чрезвычайно модно и пикантно. Необходимая бледность достигалась употреблением ядовитых свинцовых белил, что тоже приводило к частым физическим недомоганиям и бледному виду. Может, тогда и появился на свет известный афоризм: «Красота требует жертв»?

Ну а в ХХ веке женщин куда только не кидало. Было время, когда образцами красоты считались «андрогинные» женщины без видимых признаков половой принадлежности. Эдакие девочки-подростки с минимальным бюстом и худобой на грани физического выживания.

Женщины никогда не боялись экспериментировать над собой во имя красоты. Вот вы когда-нибудь слышали, чтобы мужчина довел себя до скелетообразного состояния, научно называемого анорексией? А женщины доводят. Если в тренде губы в пол-лица – надуют. Если надо что-то убавить или добавить – смело лягут под нож пластического хирурга. И никакие страшилки про возможность врачебной неудачи их не остановят.

Примерно к середине ХХ века большинство развитых стран пришло к более или менее единому пониманию красоты как таковой. Причинами этому стали глобализация и технологический прогресс. С одной стороны, усилилось культурное влияние научно развитой Европы, с другой – окрепла бьюти-индустрия, в которую влились косметология, эстетическая и пластическая медицина.

В современном мире уже наметилась тенденция значительного отхода от универсальных стандартов красоты. В женщинах прежде всего ценятся естественность, ухоженность и уверенность в себе. Сейчас уже не принято раскрашивать лицо разноцветными тенями, наносить на щеки вызывающе заметные румяна, да и яркую помаду применяют только для вечерних выходов в свет.

Красота на рынке спроса

Все изменения и новации в сфере красоты происходили постепенно, из века в век. До поры до времени такого понятия, как косметология, вообще не существовало.

Уход за лицом и телом был делом исключительно интимным и воспринимался как часть личной гигиены. Первые косметологи, которых называли «косметами», появились в Древней Греции. Эти специалисты разрабатывали рецепты бальзамов, косметических масел и мазей. Благо оливкового масла, обладающего увлажняющими и целебными свойствами, у греков было в избытке. Все косметические процедуры – массаж, умащивание маслами и благовониями, эпиляция, удаление мозолей и бородавок – чаще всего производили в банях-термах. Специальных салонов красоты у них еще не существовало. Но «молодильные» процедуры, да и само слово «косметика», то есть «искусство украшения», греки щедро передали последующим поколениям на долгие века.

Сейчас индустрия красоты развивается со стремительной скоростью. Даже трудно поверить, что в 1946 году был создан первый профессиональный Союз косметологов в Бельгии, а в России только в 2009-м появилась профессия «врач-косметолог».

Но сейчас в этой сфере произошли кардинальные, можно сказать, революционные изменения и прорывы.

Давно прошли времена, когда современной женщине, и то лишь изредка, по случаю, приходит в голову мысль: «А не пора ли мне сходить в парикмахерскую подстричься?» Салоны красоты сейчас предлагают уже не привычные услуги в виде элементарной стрижки или банального маникюра-педикюра, но и ранее не ведомые аппаратные процедуры, татуаж, пилинг, шугаринг, наращивание ногтей и ресниц, лазерную эпиляцию, мезотерапию, ароматерапию, плазмотерапию и еще много чего. Я не говорю уже о множественных видах массажа, шоколадных обертываниях, хамаме и других затейливых SPA-процедурах.

Накануне праздника красоты позвонила давней знакомой Ларисе Васильевне Кандауровой – хозяйке шымкентского салона красоты «До и после». Ибо, во-первых, с этим праздником положено поздравлять всех причастных к искусству преображения, омоложения и оздоровления нашей внешней «оболочки». А во-вторых, кому как не человеку, работающему на ниве красоты второй десяток лет (в августе салону исполнилось 14 лет), знать все тонкости, проблемы и тенденции этой прелестной сферы?

Вопросы были по теме: «Сейчас, говорят, в моде естественность и натуральность. Не снизился ли поток клиентов? Ведь процедуры недешевые, женщины загружены заботой о семье и работой, а поход в салон требует денег и времени… Не проще ли довериться природе? Стоит ли кожу приучать к уходу с молодого возраста? Может, частыми походами к косметологам мы только балуем себя и нарушаем логику природного процесса?»

«Все ровно наоборот, – ответила Лариса Васильевна, – женщины сейчас, да и мужчины тоже, только начинают входить во вкус бережного ухода за своей внешностью. Это и полезно, и престижно. В этом проявляется уважение к себе и окружающим. Да и что значит быть ближе к естеству? Сейчас можно, к примеру, не закрашивать седину на волосах, но при этом сделать ее благородной и стильной.

Причем наши женщины сегодня выглядят куда более ухоженными, чем европейские дамы. Сейчас все реже люди наскоро забегают в салон, чтобы быстренько подстричься и побежать дальше. Они приходят получить и моральное, и эстетическое удовольствие, приходят расслабиться от груза повседневности, для релакса души и тела, для чувства уверенности и самоуважения.

И чем раньше человек начнет серьезно относиться к уходу за собой, станет прибегать к советам специалистов-косметологов, тем дольше сохранятся его молодость и жизненный тонус. Ведь кожу с ее сложной нежной структурой просто необходимо подпитывать с самых ранних лет, она постоянно подвергается испытаниям внешней агрессивной среды, поэтому нуждается в постоянной целенаправленной заботе».

Чтобы стать хорошим мастером-косметологом, нужно иметь особое призвание: не только специальные навыки, но и страстное желание нести людям красоту и радость бытия. Косметологи способны замедлить беспощадный натиск времени, затормозить неизбежные возрастные процессы, им удается творить чудеса, вселять надежду и уверенность.

С праздником вас, волшебницы и чародейки!

Елена Летягина