Мужчина скончался после того, как его избыл собственный сын

Шокирующие кадры из Туркестанской области. Видео, на котором мужчина жестоко обращается со своим пожилым отцом, облетело социальные сети и вызвало волну возмущения среди пользователей. Подозреваемый задержан, по факту возбуждено уголовное дело.

Эти кадры потрясли всю страну. На видео видно, как крепкий мужчина грубо тащит по улице пожилого человека с разбитым и окровавленным лицом. По словам очевидцев, пострадавший — отец нападавшего, который тяжело болен и не в состоянии самостоятельно себя обслуживать

В сети пользователи возмутились произошедшим и требовали для нападавшего самого строгого наказания. Особое негодование вызвало то, что свидетелями избиения стали малолетние дети, а женщина, находившаяся рядом, продолжала заниматься домашними делами и никак не вмешалась.

«Бедный пожилой человек, такое натерпелся от своей кровинки», — пишет комментатор.

«Этому нет просто оправдания! Нет и все!», — негодуют казахстанцы.

«Его ждет такая же старость, дети усвоили урок, надеюсь», — пишет комментатор.

Факт случившегося подтвердили в департаменте полиции Туркестанской области. Подозреваемый был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Жандос Кулмахан, начальник следственного управления ДП Туркестанской области: «По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение».

По информации местного акимата сельского округа, где произошел инцидент, мужчина, которого сильно избил сын, скончался. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.