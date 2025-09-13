Затянуть пояса: инфляция ускоряется

В августе годовая инфляция достигла 12,2% и, по прогнозам экспертов, к концу года она может вырасти ещё на несколько пунктов. При этом прогноз Нацбанка был в два раза ниже, таргетируемый уровень составлял 5%.

Таким образом, фактический показатель уже более чем вдвое превышает целевой ориентир регулятора. Для сравнения: в прошлом году месячная инфляция на уровне 1% или выше фиксировалась лишь один раз, тогда как в этом году уже пять месяцев подряд рост цен превышает этот порог.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Это негативная, печальная тенденция. Она говорит о том, что мер было сделано недостаточно. О том, что нужно было ужесточать монетарную политику раньше. Нужно было сдерживать инфляционные риски. Нужно было совместно работать. То есть здесь есть, скажем так, поле для работы. Поле для того, чтобы догонять. Потому что 1% это получается, что мы отталкиваемся подальше от целевого уровня 5 еще на 12 месяцев, как минимум».

Базовая ставка — главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией. Сегодня она составляет 16,5% и, по оценкам аналитиков, в нынешних условиях снижать её не будут.

Расул Рысмамбетов, финансист: «Пока инфляция растет, бесполезно ожидать снижения базовой ставки. Инфляция ускоряется, мы видим с начала года. Поэтому, если Нацбанк и не повысит, то как минимум не снизит. Повышение сильно сказывается, бизнес ругается, говорит, что деньги становятся в системе менее доступными, кредиты недоступные и так далее».

Президент поручил искать новые, нетрадиционные способы сдерживания инфляции. Однако, по мнению финансистов, искусственное регулирование цен не даёт долгосрочного результата. Решение кроется в системной работе и устранении факторов, разгоняющих рост цен.

До конца года Нацбанк проведёт ещё два заседания, в октябре и ноябре, где будут определены дальнейшие шаги денежно-кредитной политики. Между тем нацвалюта продолжает слабеть четвёртую сессию подряд: курс доллар–тенге достиг 539,08 тенге.