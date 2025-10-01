Прокуратура усилила профилактику преступности в Енбекшинском районе

В городе Шымкенте продолжается комплексная работа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности.
Прокуратурой Енбекшинского района совместно с правоохранительными органами и представителями местных исполнительных структур проведён очередной профилактический рейд.
Мероприятие охватило ряд населённых пунктов и микрорайонов, в том числе мкр. «Цементный завод», «Чапаевка», «Ворошиловка» и «Коксай».
В ходе рейдовых мероприятий была проведена детальная проверка указанных территорий, обследованы улицы и дворовые площадки, а также организованы встречи с местными жителями.
Представители органов прокуратуры и полиции выслушали проблемные вопросы граждан, дали разъяснения по актуальным темам и провели профилактические беседы, направленные на повышение правовой грамотности населения.
Особое внимание уделялось вопросам обеспечения общественного порядка, предупреждения бытовых правонарушений и недопущения противоправных действий среди несовершеннолетних и молодёжи.
Жителям разъяснялись меры личной безопасности, необходимость соблюдения законных требований и ответственности за административные и уголовные правонарушения.
Важным направлением работы стала правовая помощь гражданам.
Участковые инспекторы полиции рассказали о своей деятельности, подробно объяснили порядок обращения в случае необходимости, предоставили практические рекомендации по предупреждению краж, семейно-бытовых конфликтов и иных противоправных деяний.
Вместе с тем, в ходе проведённого рейда были выявлены конкретные нарушения закона.
Так, по ст. 440-1 кодекса об административных правонарушениях зарегистрированы два факта нарушения, по которым собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.
Кроме того, зафиксированы два уголовных проступка по ст. 296 уголовного кодекса Республики Казахстан, в отношении которых на данный момент проводится досудебное расследование в установленном порядке.
Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента подчёркивает, что проведение подобных профилактических рейдов носит систематический характер и будет осуществляться на постоянной основе.
Целью данной работы является снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и формирование безопасной среды для жителей района.