Прокуратура усилила профилактику преступности в Енбекшинском районе

В городе Шымкенте продолжается комплексная работа по профилактике правонарушений и укреплению общественной безопасности.

Прокуратурой Енбекшинского района совместно с правоохранительными органами и представителями местных исполнительных структур проведён очередной профилактический рейд.

Мероприятие охватило ряд населённых пунктов и микрорайонов, в том числе мкр. «Цементный завод», «Чапаевка», «Ворошиловка» и «Коксай».

В ходе рейдовых мероприятий была проведена детальная проверка указанных территорий, обследованы улицы и дворовые площадки, а также организованы встречи с местными жителями.

Представители органов прокуратуры и полиции выслушали проблемные вопросы граждан, дали разъяснения по актуальным темам и провели профилактические беседы, направленные на повышение правовой грамотности населения.

Особое внимание уделялось вопросам обеспечения общественного порядка, предупреждения бытовых правонарушений и недопущения противоправных действий среди несовершеннолетних и молодёжи.

Жителям разъяснялись меры личной безопасности, необходимость соблюдения законных требований и ответственности за административные и уголовные правонарушения.

Важным направлением работы стала правовая помощь гражданам.

Участковые инспекторы полиции рассказали о своей деятельности, подробно объяснили порядок обращения в случае необходимости, предоставили практические рекомендации по предупреждению краж, семейно-бытовых конфликтов и иных противоправных деяний.

Вместе с тем, в ходе проведённого рейда были выявлены конкретные нарушения закона.

Так, по ст. 440-1 кодекса об административных правонарушениях зарегистрированы два факта нарушения, по которым собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.

Кроме того, зафиксированы два уголовных проступка по ст. 296 уголовного кодекса Республики Казахстан, в отношении которых на данный момент проводится досудебное расследование в установленном порядке.

Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента подчёркивает, что проведение подобных профилактических рейдов носит систематический характер и будет осуществляться на постоянной основе.

Целью данной работы является снижение уровня преступности, укрепление правопорядка и формирование безопасной среды для жителей района.