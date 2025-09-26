Прокуратура Енбекшинского района ведёт профилактику правонарушений среди молодежи

Прокуратурой Енбекшинского района города Шымкента проведено очередное рейдовое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение наркопреступлений, а также повышение уровня правосознания среди населения.

Проверке подверглись уличные территории, дворы многоквартирных жилых домов и места, вызывающие повышенное подозрение в вечернее время.

Особое внимание сотрудники прокуратуры уделили образовательным учреждениям и локациям, где традиционно наблюдается большое скопление молодежи.

В ходе рейда у отдельных граждан изъяты вещества с признаками наркотических средств.

В отношении указанных лиц составлены необходимые материалы для последующего процессуального решения. Кроме того, особое внимание было уделено гражданам, ранее имевшим судимость.

С ними проведены профилактические беседы с целью предупреждения повторных правонарушений и вовлечения их в общественно полезную деятельность.

Немаловажным направлением рейдовых мероприятий стала работа с молодежью.

В учебных заведениях и общественных пространствах проведены разъяснительные беседы о вреде наркотиков и правовых последствиях их употребления и распространения.

В дополнение к устным предупреждениям среди подростков и студентов распространены информационные листовки, содержащие сведения о вреде психоактивных веществ, а также контакты для обращения в случае выявления подозрительных ситуаций.

Прокуратура Енбекшинского района города Шымкента подчеркивает, что мероприятия подобного характера будут продолжены на постоянной основе.

Ведомство последовательно придерживается принципа нулевой терпимости к наркопреступлениям и намерено и впредь вести системную профилактическую работу, направленную на защиту здоровья и безопасности граждан.

Жителям Шымкента настоятельно рекомендуется не оставаться равнодушными к фактам противоправных действий.

При возникновении подозрительных ситуаций граждане могут незамедлительно сообщить о них в органы внутренних дел по номеру «102» либо обратиться напрямую в прокуратуру.