В Шымкенте контроль за присвоением инвалидности будет усилен

С 1 января этого года до 2027 года, размера минимальной базовой пенсии вырастет с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальной – со 100% до 120%.

Об этом и других изменениях в социальной сфере на брифинге рассказал руководитель департамента комитета труда и соц. защиты Бахтияр Онербаев.

Одно из основных нововведений, направленных на усиление уже действующих мер поддержки отдельных категорий семей – увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет. Как говорят специалисты, социальные выплаты в республике повысились с расчётом на годовую инфляцию. Так средний размер пенсий в стране, в прошлом году, вырос на 11 процентов.

«По поручению Президента республики в целях поддержки граждан Казахстана в прошлом году адресные социальные выплаты и пенсии поднимались дважды, в связи с инфляцией. В январе на 7 процентов и на 4 процента в апреле 2022 года. Таким образом если в январе 2022 года базовая пенсия была 19 тысяч 450 тенге, то в апреле она достигла 21-ой тысячи ста девяносто одного тенге», — говорит руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения по г.Шымкенту Бахтияр Онербаев.

Будет усилен и контроль за присвоением инвалидности. Установленную врачами степень недееспособности, согласно закону, необходимо периодически подтверждать, но часто горожане ищут обходные пути, чтобы не попадать к врачам на приём.

«Есть много таких людей которые оббивают кабинеты. Я сам каждую неделю бываю на приёме у акима. И вижу там ходят инвалиды первой группы, они сами приходят! Так со стороны посмотришь, никогда и не скажешь что он инвалид. Вторую группу не дашь даже третью группу можно дать с натяжкой. Такие люди стараются не приходить за подтверждением инвалидности к нам в департамент. Потому что знают что если их проверим, то они либо получат более низкую группу инвалидности, либо вообще её лишатся»,— рассказал

руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения по г.Шымкенту Бахтияр Онербаев.

Ещё один существенный момент в пенсионной политике — приостановление на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61-го года. Эта мера была принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан.