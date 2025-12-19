100 палуанов боролись за Кубок акима Шымкента по қазақ күресі

В этом году в рамках турнира по қазақ күресі «Бозкілем» впервые был разыгран Кубок акима города.

В республиканских соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных регионов страны. Победители определялись в девяти весовых категориях.



Алмас Рысбеков стал одним из перспективных участников Кубка акима города. Уже в первой схватке спортсмен продемонстрировал высокую технику и ловкость, отметив при этом достойный уровень подготовки соперника. В напряжённой борьбе он одержал победу над представителем Тараза. Для участия в турнире Алмас приехал из Павлодара. Национальным видом спорта он занимается более десяти лет и, по его словам, любовь к борьбе передалась ему по наследству.



Алмас Рысбеков, спортсмен:



«На борьбу меня привёл папа. Он тоже занимался борьбой. С самого детства брал меня с собой и привёл в этот спорт. В целом мне этот вид спорта очень нравится. Очень сильно. Это наша, казахская борьба».



На южной площадке турнира выступили около 100 молодых борцов из Алматы и Шымкента, а также Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей. Соревнования прошли в девяти весовых категориях под судейством опытных и признанных рефери.



Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта:

«Наша главная цель — развитие и популяризация национальных видов спорта. В этом году они были приравнены к олимпийским, поэтому работа в этом направлении ведётся на системной основе. Именно с этой целью и проводится это соревнование».



Турнир направлен на повышение профессионального уровня молодых спортсменов и популяризацию традиционной казахской борьбы. По итогам соревнований победители и призёры будут награждены ценными призами.